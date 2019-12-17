Догоняли и били дубинками: полицейские жестко "зачистили" улицу от протестующих (видео)

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Под Верховной Радой не утихает противостояние между активистами и правоохранителями – с обеих сторон есть пострадавшие. Также полиция начала задерживать особо буйных.

Основные события разворачиваются в районе отеля "Киев". Дошло до того, что активисты с помощью отбойного молотка разбивают асфальт на камни и бросают их в правоохранителей. Также митингующие начали устанавливать палатки, но полиция пошла на штурм и разгромила их.

"Судя по тому, что говорит дядя на видео, то полиции дали команду убрать палатки, они начали сметать палатки. Митингующие разобрали часть мостовой и стали бросать. Мужчина, который лежит на земле, сбили во время наступления. Ему уже вызвали "скорую", – пишут в сети.

Реклама

Фото: facebook.com/t.nikolayenko

На видео можно увидеть, как митингующие забрасывают спецназовцев камнями, после чего полиция перешла в контранступление и начала гонять активистов, задерживать их, были случаи, когда им прилично от дубинок правоохранителей.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Видео: Олег Черниш

Видео: facebook.com/yan.dobronosov

Как сообщали новости "Сегодня", ранее под Радой уже были столкновения активистов с полицией. Стычки произошли между активистами, протестующими против принятия рынка земли. В результате тех столкновений пострадали несколько правоохранителей.

Полчаса спустя противостояния продолжились и активисты стали применять газ и огнетушители против полиции. В правоохранительных органах сообщили, что двое полицейских были доставлены в больницу с травмами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама