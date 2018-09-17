Договор с Россией по Азову прекратит свое действие – Климкин

Глава МИД Украины объяснил, что будет с договорно-правовой базой отношений между Украиной и РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в будущем, кроме Договора о дружбе и сотрудничестве, прекратит свое действие и договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

"Есть четкая стратегия, мы ее подготовили... Вся договорно-правовая база с Россией будет постепенно переработана – это 100%... Договор касательно Азова – конечно, он не будет работать в будущем. Когда мы это сделаем? Это вопрос четкой стратеги", – рассказал министр 17 сентября.

Климкин отметил, что у Украины есть план по переработке договоров с РФ, который будет представлен по каждому договору или блоку договоров постепенно.

"Есть блоки договоров, например, касательно базирования бывшего Черноморского флота. Меня многие парламентарии спрашивают, что будет с ними после изменения Конституции. Я буду это говорить, когда это будет обсуждаться, чтобы Россия это не использовала, чтобы ухудшить наши позиции", – отметил глава МИД.

Напомним, ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Ожидается, что до 30 сентября Российская Федерация будет проинформирована нотой МИД Украины, а президент Украины внесет в Верховную Раду соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 закона Украины "О международных договорах Украины".

Отметим, представитель Украины по договорно-правовому оформлению государственной границы Украины (2011–2016), Чрезвычайный и Полномочный Посланник Украины Леонид Осаволюк ранее объяснил, что правовой статус Азова, где российские военные корабли устраивают провокации, определяется указанным Договором между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива (2003 г.).

"Это полностью и однозначно опровергает утверждение не только российских должностных лиц, но и, к сожалению, некоторых украинских, о том, что Азов – это "внутренние воды двух государств", – отметил Леонид Осаволюк.

Дипломат объяснил, что Азовское море состоит отдельно из внутренних вод Украины и отдельно из внутренних вод РФ, разграниченных линией государственной границы. По его словам, в условиях отсутствия отдельного двухстороннего соглашения по морской госгранице следует обратиться к международному морскому праву.

"Статья 15 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., сторонами которой являются и Украина, и РФ, устанавливает, что до тех пор, пока не заключено двустороннее соглашение, ни одно из государств не имеет права распространять свое территориальное море за срединную линию. Но имеет такое право до срединной линии!" — подчеркнул эксперт.

По его словам, срединная линия есть и определена в строгом соответствии с нормами международного морского права обеими сторонами – Украиной и РФ, – причем определена, завизирована уполномоченными лицами и зафиксирована в соответствующем двустороннем протоколе.

Напомним, эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказывал, зачем Россия раскачивает ситуацию в Азовском море. По его словам, недавние военные учения российских кораблей вблизи украинского побережья в Азовском море могут быть ответом на скандал с арестом судна "Норд", а строительством Керченском моста Россия хочет нанести экономический удар по Украине.