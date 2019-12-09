Договорились договариваться: Витренко прокомментировал "нормандские" переговоры по газу

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Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, но переговоры будут продолжаться.

"С нашей стороны мы просто изложили позиции сторон, и на уровне хозяйствующих субъектов мы договорились продолжать договариваться", – отметил он.

Витренко добавил, что вопрос о заключении транзитного договора по газу между Украиной и Россией требует дальнейших переговоров сторон в различных форматах.

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"Я думаю, продолжатся двусторонние переговоры, с одной стороны, трехсторонний формат с Еврокомиссией, куда мы должны вернуться, и только после этого будет понятно, будет соглашение или не будет соглашения", – сказал он, отвечая на вопрос о перспективах заключения транзитного контракта.

Газовая тема должна была обсуждаться в ходе встречи президентов Украины и России с участием представителей Минэнерго двух стран, Газпрома и Нафтогаза.

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Ранее сайт "Сегодня" уже выяснил у экспертов, стоило ли обсуждать газ на "нормандской встрече". Специалист по энергетическим вопросам Сергей Дяченко рассказал о переговорных позициях Киева. Ранее от включения этого вопроса в общую повестку "нормандского саммита" президента Владимира Зеленского также предостерег бывший глава государства Петр Порошенко.

Напомним, 9 декабря в Париже продолжается саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Читайте детальнее на сайте "Сегодня" – Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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