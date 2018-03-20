Договорились о военном сотрудничестве: Украина и Катар подписали ряд соглашений
Глава украинского государства в рамках визита в Катар обсудил ряд вопросов по двухстороннему сотрудничеству
Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и в их присутствии был подписан ряд документов по двухстороннему сотрудничеству между странами, сообщает пресс-служба главы государства.
Переговоры Порошенко и эмира Катара
"Был отмечен рост показателей двусторонней торговли и высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и оборонной сферах, а также в областях энергетики, транспорта, медицины, образования и туризма", – говорится в сообщении АП.
Во время переговоров речь шла об усилении сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и сфере транспортной инфраструктуры, в частности портовой отрасли. Собеседники обсудили перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок.
Президент Украины пригласил эмира Катара посетить Украину с визитом.
Соглашения о сотрудничестве Украины и Катара
По результатам переговоров между лидерами стран, в их присутствии началось подписания рада документов. Соглашение между правительствами двух стран об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.
- подписание документа также будет способствовать активизации торгово-экономическому сотрудничеству: взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.
Соглашение о создании Совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.
- подписание документа позволит создать эффективный и действенный механизм согласования действий обеих сторон в контексте развития и углубления взаимодействия в торговой и экономической сферах, а также мониторинга практической реализации соответствующих договоренностей.
Соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций.
- будет способствовать активизации инвестиционного сотрудничества между Украиной и Катаром, стимулированию деловой инициативы и развитию экономического сотрудничества;
- позволит ввести режим наибольшего благоприятствования для инвесторов, создаст благоприятные условия для развития делового партнерства между двумя государствами.
Соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
- будет способствовать активизации взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества между двумя государствами в военно-технической области с использованием новейших научных и технических достижений в оборонной промышленности;
- укрепление дружеских отношений между Украиной и Катаром, направленных на совершенствование обороноспособности двух государств.
Меморандум о взаимопонимании между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и "Университетом Катара".
- документ будет способствовать налаживанию практического сотрудничества между ведущими учебными заведениями Украины и Катара, активизации студенческих контактов, обмену опытом между преподавателями и учеными и тому подобное.
Напомним, в августе прошлого года Украина получила безвиз с Катаром. Украинцам будет достаточно предъявить действительный паспорт по прибытии в Катар, чтобы получить разрешение на въезд в страну.
Вы сейчас просматриваете новость "Договорились о военном сотрудничестве: Украина и Катар подписали ряд соглашений". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"