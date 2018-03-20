Договорились о военном сотрудничестве: Украина и Катар подписали ряд соглашений

Глава украинского государства в рамках визита в Катар обсудил ряд вопросов по двухстороннему сотрудничеству

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и в их присутствии был подписан ряд документов по двухстороннему сотрудничеству между странами, сообщает пресс-служба главы государства.

Переговоры Порошенко и эмира Катара

"Был отмечен рост показателей двусторонней торговли и высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и оборонной сферах, а также в областях энергетики, транспорта, медицины, образования и туризма", – говорится в сообщении АП.

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Во время переговоров речь шла об усилении сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и сфере транспортной инфраструктуры, в частности портовой отрасли. Собеседники обсудили перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок.

Президент Украины пригласил эмира Катара посетить Украину с визитом.

Соглашения о сотрудничестве Украины и Катара

По результатам переговоров между лидерами стран, в их присутствии началось подписания рада документов. Соглашение между правительствами двух стран об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

подписание документа также будет способствовать активизации торгово-экономическому сотрудничеству: взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

Соглашение о создании Совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

подписание документа позволит создать эффективный и действенный механизм согласования действий обеих сторон в контексте развития и углубления взаимодействия в торговой и экономической сферах, а также мониторинга практической реализации соответствующих договоренностей.

Соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций.

будет способствовать активизации инвестиционного сотрудничества между Украиной и Катаром, стимулированию деловой инициативы и развитию экономического сотрудничества;

позволит ввести режим наибольшего благоприятствования для инвесторов, создаст благоприятные условия для развития делового партнерства между двумя государствами.

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

будет способствовать активизации взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества между двумя государствами в военно-технической области с использованием новейших научных и технических достижений в оборонной промышленности;

укрепление дружеских отношений между Украиной и Катаром, направленных на совершенствование обороноспособности двух государств.

Меморандум о взаимопонимании между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и "Университетом Катара".

документ будет способствовать налаживанию практического сотрудничества между ведущими учебными заведениями Украины и Катара, активизации студенческих контактов, обмену опытом между преподавателями и учеными и тому подобное.

Напомним, в августе прошлого года Украина получила безвиз с Катаром. Украинцам будет достаточно предъявить действительный паспорт по прибытии в Катар, чтобы получить разрешение на въезд в страну.