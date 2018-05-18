Что имел ввиду Волкер в заявлении по Донбассу: Грымчак указал на скрытый смысл

В заявлении спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что украинцы не смогут вернуть захваченные территории Россией, может быть посыл либо украинской стороне, либо он успокаивает Москву.

Такое мнение высказал в эфире "5 канала" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

"Или Волкер просто успокаивает ситуацию, потому что у нас тоже есть большое количество горячих голов, которые каждый день хотят вперед с шашками. А может, успокаивает россиян, типа никто ничего не собирается делать в ближайшее время, так как они ожидают в ближайшее время наступление украинской армии", – сказал Грымчак.

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По его словам, на сегодняшний день разведка подтверждает, что россияне перекрывают границу новыми укреплениями.

"То есть варианты, что люди побегут с оружием, и их надо будет останавливать – сегодня это уже подтверждается на более или менее официальном уровне", – сказал чиновник.

Грымчак добавил, что главный посыл американского дипломата в том, что планы по введению миротворческой миссии ООН предполагают мирное политико-дипломатической урегулирование конфликта на Донбассе.

Напомним, также заявление Волкера объяснил и военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, в Украине американца не правильно поняли и его слова можно воспринимать как – Украина самостоятельно не сможет вернуть захваченные территории, а с помощью США есть шансы.