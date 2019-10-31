Донесения отделов НКВД: у Зеленского передали Междлису секретные документы

В документах указано, как людей перевозили без еды и воды по 28 суток, пытали и убивали

Чубаров (слева) и Смирнов (справа) / Фото: president.gov.ua

Ранее были рассекречены документы КГБ о возвращении депортированных крымских татар, а теперь офис президента передал Меджлису крымскотатарского народу новые рассекреченные документы НКВД СССР о депортации коренных жителей полуострова в 1944 году. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса главы государства Андрей Смирнов.

Он встретился с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровыв и заместителем председателя специальной комиссии Курултая по изучению последствий геноцида крымских татар Гульнарой Бекировой, которым и передал документы.

"Месяц назад во время экспертизы, которую проводил Киевский институт судебных экспертиз, мы получили информацию и подтверждающие документы, касающиеся принудительной депортации крымских татар, тех издевательств и геноцида, который был совершен советским режимом. Президент поручил правоохранительным органам собрать и максимально систематизировать информацию, которая находится в архивах и до сих пор не была обнародована. Это ужасная история о том, как люди по 28 суток ехали без воды и без еды, об ужасных условиях труда. Это факты о том, какое количество людей за определенный промежуток времени было просто убито. Условия проживания вообще трудно назвать человеческими – люди спали в вагонах, на сырой земле, очень часто страдали тяжелыми заболеваниями и умирали. Мы будем обобщать документы, сводить в исторические каталоги, доводить до общества. Истину и правду в этом вопросе необходимо установить. Позорные факты геноцида должны найти свое конкретное отражение в процессуальных решениях правоохранительных органов", – сказал Смирнов и добавил, что это первый этап обнародования документов по геноциду крымских татар.

По его словам, рассекреченные документы датируются 1944 годом и содержат информацию о количестве людей, которых подвергли пыткам.

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В свою очередь Рефат Чубаров поблагодарил Офис президента за обнародование документов.

"Эти документы – донесения отделов НКВД СССР. Мы не в первый раз получаем рассекреченные документы из архивов Украины, из других учреждений. Для нас это очень важно, поскольку Верховная Рада приняла постановление, которым признала насильственную депортацию крымскотатарского народа геноцидом. В этих документах есть конкретные судьбы людей, есть детализация. Это волнующий момент для народа в целом", – сказал он.

В то же время Андрей Смирнов предложил представителям Меджлиса создать совместную рабочую группу при участии экспертов Офиса президента с целью установления исторической справедливости в этом вопросе.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз называл страны, которые скоро могут признать депортацию крымских татар геноцидом.

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18 мая 1944 года из Крыма в республики Средней Азии и регионов России по приказу Сталина были насильно выселены коренные жители полуострова – крымские татары. По разным источникам, были депортированы от 180 тыс. До 230 тысяч человек, из которых около 46% погибли в пути и в первые годы жизни в изгнании. Кроме крымских татар, с августа 1941 года по июнь 1944 года из Крыма были также выселены немцы, армяне, болгары, греки, итальянцы.

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