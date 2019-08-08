Дороже всего обошлось "Слуге народа": сколько партии потратили на выборы в Раду

Выборы в Верховную Раду дороже всего обошлись партии "Слуга народа". Президентская политическая сила потратила на избирательную кампанию более 114 миллионов гривен. Об этом говорится в отчете партии, опубликованном на сайте Центральной избирательной комиссии.
Всего на избирательном счете партии-победителя выборов числилось 114 млн 652 тыс. 872 грн, из которых на изготовление предвыборной агитации потратили 906,7 тыс. грн, на СМИ – 96 млн грн, на услуги, связанные с предвыборной агитации – 12 млн грн, другие траты на предвыборную агитацию – 628,8 тыс. грн. По итогам выборов на счету партии осталось 12,6 тыс. грн.
Сколько потратили остальные партии на избирательную кампанию:
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- Радикальная партия – 111 млн 786 тис.327 грн ;
- "Голос" – 105 млн 669 тыс. 560 грн;
- "Европейская солидарность" – 99 млн 494 тыс. 126 грн;
- "Оппозиционный блок" – 90 млн 616 тыс. 918 грн;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 89 млн 248 тыс.700 грн;
- "Батькивщина" – 87 млн 214 тыс. 297 грн;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 60 млн 309 тыс. 381 грн;
- "Самопомощь" – 28 млн 708 тыс. 834 грн;
- "Сила и честь" – 26 млн 952 тыс. 832 грн;
- "Гражданская позиция" – 25 млн 678 тыс. 349 грн;
- ВО "Свобода" – 24 млн 83 тыс. 252 грн;
- "Аграрная партия" – 21 млн 67 тыс. 456 грн;
- "Движение новых сил Михаила Саакашвили" – 6 млн 519 тыс. 635 грн;
- "Партия Шария – 4 млн 210 тыс. 29 грн.
А вот партия "Сила людей" подала нулевой финансовый отчет.
Напомним, по итогам выборов в Верховную Раду прошли пять партий, преодолевших 5-процентный барьер: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос". В IX созыв Рады избраны 424 парламентария. Читайте подробней, кто прошел в парламент.
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