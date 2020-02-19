Достижение мира на Донбассе: в ООН назвали условие

В ООН считают, что долгожданный мир на Донбассе возможно достичь при условии достаточного уровня политической воли у сторон

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Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло выражает обеспокоенность, что из-за отсутствия твердой политической воли у всех сторон на Донбассе может произойти сползание к новому насилию.

Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Сегодняшние тревожные сообщения о серьезных нарушениях режима прекращения огня на линии разграничения рядом с Золотым, в том числе, как утверждается, с применением тяжелого вооружения, вызывают глубокую обеспокоенность, и является строгим напоминанием, что при отсутствии твердой политической воли существует очень реальный риск сползания назад к насилию", – заявила Дикарло.

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По ее убеждению, долгожданный мир на востоке Украины может быть достигнут, если будет существовать достаточный уровень политической воли, будут вестись добросовестные переговоры и проявляться конкретная поддержка усилий, чтобы "оружие замолчало".

Напомним, на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что 18 февраля утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойный ответ, но большие потери с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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