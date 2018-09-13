Досудебное следствие по делу Бабченко завершено – Генпрокуратура

Сегодня, 17:07

Следствие установило причастных к подготовке умышленного убийства журналиста

Покушение на Бабченко провалилось. Фото: AFP
Покушение на Бабченко провалилось. Фото: AFP

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту подготовки умышленного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко завершено. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Главным следственным управлением Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту приготовления к умышленному убийству гражданина Российской Федерации А. Бабченко", - говорится в сообщении.

"Следствием установлено, что в период с 06.04.2018 по 30.05.2018 граждане Украины Г. и П. (Борис Герман и Вячеслав Пивоварник. – Ред.), действуя по предварительному сговору с группой лиц, по заказу спецслужб Российской Федерации с целью запугивания населения осуществили организацию приготовления к террористическому акту – убийству с применением оружия российского оппозиционного журналиста А. Бабченко, который вынужден был выехать за пределы РФ из-за постоянных угроз жизни в связи с публичной критикой государственной власти страны-агрессора и ее руководителей", - отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщается, Пивоварник, находясь с ноября 2017 года в России, передавал Герману информацию и деньги, необходимые для организации убийства Бабченко. В свою очередь, Герман хранил дома и в автомобиле 12 единиц оружия и боеприпасы.

"Вина указанных лиц в полном объеме доказана собранными в уголовном производстве доказательствами (показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, протоколами негласных следственных (розыскных) и других процессуальных действий)", – говорится в сообщении.

Также в ГПУ опровергли информацию, распространенную накануне Пивоварником, о том, что подготовка к убийству Бабченко якобы была "спецоперацией" СБУ, а он (Пивоварник. – Ред.) на самом деле находится в г. Чоп Закарпатской области.

"Указанная информация не соответствует действительности, полностью опровергается собранными органом предварительного расследования доказательствами и является очередным фейком, распространенным спецслужбами Российской Федерации с целью попытки дискредитации правоохранительных органов Украины", – отметили в ГПУ.

Вместе с тем в ГПУ добавили, что досудебное расследование, направленное на установление других соучастников, причастных к организации совершения теракта, продолжается.

Ранее сообщалось, что Голосеевским районным судом Киева было вынесено решение в деле о покушении на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Обвиняемый в организации попытки убийства Борис Герман приговорен к 4,5 годам лишения свободы. 

"30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания – 4 года и 6 месяцев лишения свободы", – сообщил глава СБУ Василий Грицак.

Глава СБУ уточнил, что Герман пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину.

Как известно, вечером 29 мая на Бабченко якобы было совершено нападение прямо у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что его застрелили в спину и он "умер" по пути в больницу в карете скорой помощи. Однако 30 мая, во второй половине дня, на брифинге силовиков появился "погибший" журналист – оказалось, что Бабченко – жив, и это была спецоперация СБУ по инсценировке его гибели для поимки российского заказчика покушения и исполнителя – бывшего бойца АТО.

Глава СБУ Василий Грицак рассказывал о задержании организатора покушения на Бабченко в Киеве. Также спецслужба выяснила, сколько российские спецслужбы заплатили за покушение на журналиста. Им оказался Борис Герман.
суд, генпрокуратура, Бабченко

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"Сегодня"

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