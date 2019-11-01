Драматические последствия для Украины: политолог о планах России на Беларусь

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: AFP

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Помимо экономической интеграции Беларуси и России, которая планируется на декабрь, Кремль не отказывается от планов по военно-политической интеграции – сделать из своих союзников форпост на границе с Европой. Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск, Беларусь) Арсений Сивицкий отметил в интервью сайту "Сегодня", что это будет угрожать безопасности и Украины.

"Я не думаю, что Москва реально сняла с повестки дня вопрос об углублении политической и даже военной интеграции. Проблема в том, что российская сторона постоянно апеллирует к Договору о создании Союзного государства 1999 года, который предусматривает, в том числе, военно-политическую компоненту. Поэтому не исключено, что как только Минск подпишется под углублением экономический интеграции, следующий пакет предложений, который сформулирует Кремль, будет связан как раз с интеграцией военно-политической", – сказал он.

Сивицкий отметил, что с 2015 года Кремль активно сигнализирует об этих намерениях, пытаясь продавить создание российских военных баз в Беларуси, переподчинить региональную группировку войск России и Беларуси Западному военному округу (сейчас она находится под постоянным командованием белорусской стороны, которая, в свою очередь, выполняет решения Высшего государственного совета Союзного государства, которые принимаются консенсусом) и, наконец, создать единую военную организацию Союзного государства, предполагающую глубокий уровень интеграции вооруженных сил и спецслужб России и Беларуси под единым командованием (в Москве).

"Так что этот вопрос вряд ли снят с повестки дня Кремлем, тем более, что Россия уже реализовала данные модели в отношениях с Арменией, Южной Осетией и Абхазией. Просто Москва сейчас его не "педалирует", чтобы не спровоцировать мировое сообщество на сопротивление российским планам. Так как превращение Беларуси в российский военный форпост будет иметь драматические и стратегические последствия для безопасности в регионе – особенно для Украины, стран Балтии и Польши", – добавил эксперт.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с белорусским экспертом: "С 2015 года Кремль пытается продавить российские военные базы в Беларуси".

Как уже рассказывал Дмитрий Сивицкий, в вопросе подписания соглашения с Москвой об экономической интеграции Минск сохраняет поле для маневра. Беларусь может выйти из переговоров с Москвой, если почувствует угрозу утраты национального суверенитета и независимости.

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