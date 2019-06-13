"Не знаю этого человека": что заявлял Путин о Зеленском и Украине после выборов

Высказывания хозяина Кремля о президенте Украины, войне на Донбассе, государственном языке и оккупации Крыма

Фото: Сегодня.

В четверг, 13 июня, президент Российской федерации Владимир Путин сделал новое циничное заявление по Украине. Пока на Донбассе агрессор продолжает обстреливать украинские позиции, а в Крыму продолжаются задержания активистов, хозяин Кремля не стесняется намекать на восстановление "дружбы"между двумя странами в будущем.

Так, в интервью одному из российских телеканалов Путин заявил: "Отношения с Украиной будут неизбежно восстановлены, как бы ни развивались отношения между элитами (руководством двух стран – ред.)".

Само собой, что лицемерную позицию хозяина Кремля разделяет и политическая элита России. Недавно председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступала с предложением к Украине "начать все с чистого листа". Москва, по ее словам, ждет выборов в Раду и рассчитывает на смену риторики нового президента Украины. Матвиенко надеется, что Верховная Рада проявит интерес к "восстановлению диалога с Россией", и Москва будет приветствовать такой шаг.

Все это – на фоне заявлений лидеров стран запада: напомним, Европа выражает обеспокоенность в связи с новыми задержаниями в незаконно аннексированном Крыму, и требует от России немедленно освободить всех арестованных, о чем, в частности, говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич. Прекратить задержания крымских татар также призвали в посольстве США в Украине.

Давайте вспомним, какие еще высказывания позволял себе Путин по вопросу суверенности нашего государства, по поводу внешней и внутренней политики Украины, а также отечественного политикума.

Например, в этот же четверг, 13 июня, Путин прокомментировал начало президентства Владимира Зеленского. Президент РФ объяснил, почему еще рано оценивать деятельность президента Украины.

"Я не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности президента Зеленского, потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе. Я по себе знаю: для того чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", – сказал Путин.

Это уже не первое высказывание Путина в адрес новоизбранного президента Украины. 7 июня, комментируя возможные переговоры с Зеленским , президент РФ назвал украинского коллегу "хорошим специалистом" в его области и "хорошим актером".

Как он заявил на Петербургском международном экономическом форуме, соответствующее предложение – о переговорах, ему еще не поступало.

"А я что, разве отказывался? Мне никто не предлагал. Я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся", – сказал Путин

В то же время, по словам хозяина Кремля, как политический деятель Зеленский "пока никак себя не проявил", но заявил, что в ходе борьбы за должность президента Украины политик говорил одно, после выборов – другое.

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией, которая состоялась 20 мая – и не планировал. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент России собирается поздравить своего украинского коллегу только "с первыми успехами".

"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", – отметил он.

На уточняющий вопрос, какие именно "успехи" подразумевал хозяин Кремля, Песков ответил: "Первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом".

Кроме того, он прокомментировал часть инаугурационной речи Зеленского, в которой тот исключил отказ Украины от своих территорий.

"Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом, такого вопроса существовать не может. Это один из регионов РФ", – сказал Песков.

Продолжив повторять ранее озвученные Кремлем установки, пресс-секретарь Путина назвал войну на Донбассе "внутриукраинской проблемой, которую может и должен решить президент Украины".

Высказывания Путина о войне на Донбассе также полны манипуляций. В Кремле изначально были не довольны позицией Зеленского по Донбассу. Об этом Путин заявил еще 25 апреля на пресс-конференции по итогам встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке.

Отвечая на вопрос, как при новом президенте Украины будут складываться российско-украинские отношения, он ответил: "Этого я не знаю, это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины. А мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке".

В то же время он прокомментировал заявления будущего президента Украины Владимира Зеленского, который не признает особый статус для Донбасса, а значит, по мнению российского лидера, якобы отказывается выполнять Минские соглашения.

"Что же касается еще действующих, но уходящих от власти, и приходящих на смену властей Украины, то и прежние, и приходящие, насколько я себе представляю, они же об этом публично говорят, например, не собирались и не собираются до сих пор подписывать соответствующие нормативные акты об амнистии, они не собираются признавать особый статус т.н. "ЛНР" и "ДНР". Это ключевые вопросы Минских соглашений. Это означает, что они не собираются исполнять Минские соглашения, а как же судьба людей, которые проживают на этих территориях?", – сказал Путин и добавил, что все-таки рассчитывает на реализацию новой украинской администрацией Минских соглашений для нормализации отношений между РФ и Украиной.

Напомним, что Минские соглашения отказывается выполнять сама Россия, ведь первыми пунктами "Минска-2" значатся прекращения огня на фронте, вывод российских войск с украинской территории и разоружение боевиков. На Западе также регулярно указывают на отсутствие желания у Кремля выполнять договоренности.

Во время телефонного разговора Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который состоялся 22 мая, президент России заявил, что не видит альтернативы Минскому процессу и хочет "особый статус" оккупированного Донбасса и "прямого диалога Киева с Донецком и Луганском".

Языковой вопрос также не остался в стороне от внимания Путина. Когда США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание в связи с принятием в Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то российский лидер, согласно сообщению пресс-службы, "выразил недоумение".

Напомним, что в свою очередь Владимир Зеленский поставил условие Кремлю по нормализации отношений Украины и России. Он также не раз высказывал недовольство эскалацией ситуации на фронте – усиление обстрелов приводит к увеличению потерь украинской армии, а это не тот путь к урегулированию конфликта, на который он рассчитывает. Глава государства пояснил, что Москва на ближайшей встрече в "нормандском формате" должна продемонстрировать шаги к деэскалации конфликта с Украиной.

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