"Друзья Путина" хотят протащить боевиков ОРДЛО в "нормандский формат": реакция МИД Украины

Украина осудила пророссийского депутата из Германии за встречу с представителями боевиков в Минске

Саммит "Нормандской четверки" / Фото: сайт Кремля

Украина осуждает члена Бундестага от пророссийской партии "Альтернатива для Германии" Ульриха Оеме за встречу с представителями ОРДЛО в Минске.

Об этом 16 декабря заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, пишет "Укринформ".

"Решительно осуждаем попытки любых контактов с так называемыми республиками с временно оккупированных территорий Украины", – сказала Зеленко.

По ее словам, подобные контакты являются не посредничеством и не способствуют достижению мира, а ведут к легитимизации преступлений России и направлены "против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом".

Реклама

Пресс-секретарь МИД напомнила об официальной позиции немецкого правительства, которое систематически настаивает на выводе российских войск с Донбасса и восстановления Украиной контроля над государственной границей.

"Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении", – резюмировала Зеленко.

В тренде Префекты с особым заданием: что значит законопроект Зеленского по децентрализации

Ранее российские СМИ сообщили о встрече главы комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения Бундестага и члена пророссийской правопопулистской фракции "Альтернатива для Германии" Ульриха Оеме с представителями ОРДЛО, которым он обещал запустить инициативу по привлечению их к переговорам в "нормандском формате".

Напомним, что представители АдФ и раньше неоднократно поддерживали Россию в конфликте с Украиной, а также посещали Крым, за что их прозвали "друзьями Путина".

Кроме того, сообщалось, что в октябре представители "Альтернативы для Германии" потребовали снять санкции с России и вынесли на голосование Бундестага соответствующий законопроект, который был отклонен большинством голосов.

Подробнее об отношении канцлера Германии Ангелы Меркель к мирному урегулированию в Украине смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама