Дубилет объяснил, почему министры жалуются на низкую зарплату

Зарплаты не могут поднять, потому что будет большая разница с "минималкой"

Фото: facebook.com/dubilet

Некоторые министры просят большую зарплату, потому что у них нет "финансовой подушки" и им трудно содержать свои семьи. Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщил телеканал Наш.

"Я вам так могу сказать – на самом деле, сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что на самом деле многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи. К сожалению, не у всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня, например, у некоторых других коллег. Поэтому это действительно у нас довольно такие сложные дискуссии", – сказал Дубилет.

По его словам, ситуация сложная, ведь с одной стороны есть конкретные люди, которых надо привлечь в правительственную команду, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. С другой стороны, добавил министр, повысить им зарплату также невозможно, поскольку на уровне минимальных заплат это будет выглядеть плохо.

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Отвечая на вопрос о себе, Дубилет отметил, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц, из которых 2,5 тысячи уходит на аренду квартиры.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська рассказал, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу. Он считает, что на зарплаты чиновников обращают внимание и международные инвесторы.

Кроме того, недавно Милованов пожаловался на свою зарплату и сказал, что ее "ни на что не хватает".

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