Дубилет попросил себе госохрану: чего боится министр

Чиновник рассказал, что вокруг него сейчас появились две зоны напряжения

Фото: facebook.com/dubilet

Недавно мэр Днепра попросил выделить ему личную охрану, а теперь забеспокоился о своей безопасности министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – он обратися с соответствующей просьбой в Управление государственной охраны.

"Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой выделить мне охрану. Когда я шел в Кабмин, я был уверен, что моя должность будет настолько технократической, что кому-кому, а мне это точно не понадобится. Но, видимо, не в украинской политике", – написал чиновник в Facebook.

Дубилет отметил, что сейчас вокруг него появилось две зоны напряжения в связи с его профессиональной деятельностью.

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"Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это – огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать. Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственным органам, предприятиям, учреждениям. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию", – объяснил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Кабмин решил уволить тысячи сотрудников РГА. Дмитрий Дубилет объяснял, что решение о сокращении было непростым, но необходимым, чтобы повысить эффективность работы государственных органов.

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