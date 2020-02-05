Дубилета заподозрили в фальсификации переписи: министр ответил на обвинения

Министр объяснил, почему графики возрастной структуры по данным электронной переписи и по данным Госстата почти совпадают

Фото: facebook.com/dubilet

Достоверность электронной переписи населения, результаты которой недавно представил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, поставили под сомнение.

Так, общественная организация "Украинский центр общественных данных" допускает, что электронная перепись населения якобы была сделана простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.

Эксперты утверждают, что взяли данные Госстата по каждому возрасту (0, 1, 2, 3 года и так далее) умножили на 0,888. Результаты округлили до сотен, суммировали – и получили те же данные, что и у Дубилета.

Появившуюся информацию прокомментировал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Вчера по Интернетому распространился фейк о якобы фальсификации Оценки численности населения. В основном это фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам за 1500 долл. снять публикацию), но затем ее перепечатали несколько крупных СМИ. Так что приходится реагировать", - написал он у себя в Facebook.

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Дубилет отметил, что главная "сенсация" заключается в том, что графики возрастной структуры по данным электронной переписи и по данным Госстата почти совпадают.

"Из этого они делают вывод, что данные Оценки были просто сфальсифицированы", – написал он.

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Он напомнил, что правительство провело поло-возрастной анализ. Для этого были использованы данные Госкомстата и электронных реестров, а также взяты данные Пенсионного фонда и экстраполированы через возрастную и половую информацию – "социологи называют такой график "елочкой".

"Почему данные "елочки" по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою елку вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается – Госстат отражает это в своей елке. Непонятно, зачем преподносить, как "сенсацию" то, что было черным по-белому написано нами же в описании методологии", - написал Дмитрий Дубилет.

По мнению фейковые сообщения о фальсификации данных электронной переписи распространяют люди, "чью схему на сотни миллионов гривен мы недавних разоблачили".

"Сейчас готовим материалы к ГБР (Госбюро расследований). В течение недели опубликую эту информацию", - добавил чиновник.

Напомним, в ходе так называемой электронной переписи населения, в Украине по состоянию на декабрь 2019 года насчитали 37,2 миллиона человек.

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