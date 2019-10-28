Дубинский обнародовал свой результат на детекторе лжи

Нардеп один из тех, кого заподозрили в получении взятки за «нужное» голосование в Раде

Александр Дубинский / Фото: Сегодня

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский опубликовал результат его тестирования на полиграфе. Проверка показала, что политик не причастен к коррупционному скандалу в парламенте и не брал взяток.

Отмечается, что результаты специального психофизиологического исследования имеют в целом оправдательный характер для нардепа.

"Дубинский Александр Анатольевич правдиво ответил на все вопросы относительно своей непричастности к договоренности, ожидания и получения неправомерного денежного вознаграждения за голосование против проекта 2047 и не знает, кто из членов комитета причастен к этому. За время работы в Верховной Раде опрашиваемый не получал денежных вознаграждений или любых иных за содействие в голосовании законопроектов по просьбе каких-либо лиц", – говорится в заключении, опубликованном на странице нардепа в Facebook.

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Как сообщали новости "Сегодня", 22 октября во фракции "Слуга народа" разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому за то, чтобы провалить один из законопроектов на парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики пройти полиграф, чтобы ответить на все подозрения. Уже 23 октября Александр Дубинский прошел детектор лжи в прямом эфире, а днем позже – лидер фракции Давид Арахамия.

Позже "Сегодня" выяснили, можно ли обмануть детектор лжи. Корреспондентка прошла проверку на полиграфе, чтобы проверить, можно ли обхитрить "машину правды" и узнать, может ли результат такой проверки служить доказательством вины или невиновности.

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