Дубинский ради рекламы пересел с "Лексуса" на велосипед: видео

"Слуга народа" решил показать, что он тоже из народа и ездит на велосипеде

В центре Киева заметили народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, который позировал на велосипеде в окружении оператора с видеокамерой.

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Как сообщает Андрей Даниленко, который выложил видео в Фейсбук, "слуга" подъехал на перекресток на Лексусе, который видно в кадре.

"Я такой крутой, буду на велике кататься, выбирайте меня в мэры, я буду такой как все, кататься на велосипеде", – комментирует автор видео, намекая на то, что Дубинский снимает агитационный ролик в поддержку себя самого на грядущих выборах в Киеве.

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Видео: Andriy Danylenko и "Буквы"

Сайт "Буквы" также показал на видео, как после съемок Дубинский уехал из этого района, уже на другом автомобиле – Mercedes G55 AMG. Журналисты отмечают, что такой "Мерседес" есть в декларации политика, а вот "Лексусов" у нардепа официально нет.

Напомним, ранее Дубинский внес в декларацию подарок от матери – три автомобиля на сумму 2,7 миллиона гривен. Депутат также обещал, что его семья продаст весь свой автопарк, а пятую часть перечислит на благотворительность.

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