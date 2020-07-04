Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости политики

Дубинский ради рекламы пересел с "Лексуса" на велосипед: видео

4 июля, 18:52

Сергей Соловьев Сергей Соловьев

"Слуга народа" решил показать, что он тоже из народа и ездит на велосипеде

В центре Киева заметили народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, который позировал на велосипеде в окружении оператора с видеокамерой.

Реклама

Как сообщает Андрей Даниленко, который выложил видео в Фейсбук, "слуга" подъехал на перекресток на Лексусе, который видно в кадре.

"Я такой крутой, буду на велике кататься, выбирайте меня в мэры, я буду такой как все, кататься на велосипеде", – комментирует автор видео, намекая на то, что Дубинский снимает агитационный ролик в поддержку себя самого на грядущих выборах в Киеве.

В тренде
Обыски в бригадах ПВО: Зеленский жестко отреагировал
Видео: Andriy Danylenko и "Буквы"

Сайт "Буквы" также показал на видео, как после съемок Дубинский уехал из этого района, уже на другом автомобиле – Mercedes G55 AMG. Журналисты отмечают, что такой "Мерседес" есть в декларации политика, а вот "Лексусов" у нардепа официально нет.

Напомним, ранее Дубинский внес в декларацию подарок от матери – три автомобиля на сумму 2,7 миллиона гривен. Депутат также обещал, что его семья продаст весь свой автопарк, а пятую часть перечислит на благотворительность.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев выборы Дубинский слуга народа

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из Крыма
В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из КрымаПолитика
"Никто не знает, что в голове у Путина": интервью с экс-послом США Уильямом ТейлоромПолитика
В
В "Слуге народа" рассказали, кого поддержат на должность главы НБУПолитика
Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением
Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлениемЭкономика
Хотели курс 30: Смолий выступил в Раде и объяснил причины отставки
Хотели курс 30: Смолий выступил в Раде и объяснил причины отставкиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять