Дубль № 2: Климкин призвал нардепов поддержать его отставку
Климкин обратился к депутатам в соцсетях с просьбой
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал народных депутатов поддержать представление президента Владимира Зеленского о его отставке с должности главы МИД.
Об этом Климкин написал в Twitter.
"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее", – написал он.
Ранее Зеленский инициировал отставку Климкинаи представил кандидата на его место. Президент внес представление на назначение на этот пост Вадима Пристайко. Отметим, в украинском МИДе Вадим Пристайко работает уже около двух десятков лет. За свою многолетнюю карьеру он сменил ряд должностей, побывав послом в Канаде, консулом в Австралии, а также замминистра иностранных дел. Сейчас он постоянный представитель Украины в НАТО.
Напомним, 6 июня парламент рассматривал президентские представления, но отказался уволить председателя СБУ Василия Грицака, главу МИДа Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака. Причем голосования оказались абсолютно провальными для президента, так как его предложения в двух случаях не набирали и 100 голосов, и только по главе МИДа было 141 голос. После этого представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук рассказал о новой попытке Зеленского уволить силовиков.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Дубль № 2: Климкин призвал нардепов поддержать его отставку". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Увольнение Луценко и назначение Пристайко: представления Зеленского уже в Раде
Климкина пытаются уволить второй раз, а генпрокурору предстоит первый раз пройти эту процедуру
Отставки Климкина, Полторака и Грицака: зачем это Зеленскому и почему Рада не будет голосовать
Эксперты отметили, что президенту нет смысла выносить такие инициативы на голосования парламента