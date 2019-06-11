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Дубль № 2: Климкин призвал нардепов поддержать его отставку

11 июня, 20:50

Климкин обратился к депутатам в соцсетях с просьбой

Фото: Facebook

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал народных депутатов поддержать представление президента Владимира Зеленского о его отставке с должности главы МИД.

Об этом Климкин написал в Twitter.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее", – написал он.

Ранее Зеленский инициировал отставку Климкинаи представил кандидата на его место. Президент  внес представление на назначение на этот пост Вадима Пристайко. Отметим, в украинском МИДе Вадим Пристайко работает уже около двух десятков лет. За свою многолетнюю карьеру он сменил ряд должностей, побывав послом в Канаде, консулом в Австралии, а также замминистра иностранных дел. Сейчас он постоянный представитель Украины в НАТО.

Напомним, 6 июня парламент рассматривал президентские представления, но отказался уволить председателя СБУ Василия Грицака, главу МИДа Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака. Причем голосования оказались абсолютно провальными для президента, так как его предложения в двух случаях не набирали и 100 голосов, и только по главе МИДа было 141 голос. После этого представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук рассказал о новой попытке Зеленского уволить силовиков.


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Тег отставка, Верховная Рада, нардепы, Зеленский, Украина, Климкин, попытка

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