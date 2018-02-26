Дуда обвинил украинцев в резне в Гуте Пеняцкой

Вчера, 21:43

Польский президент подчеркнул, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами, но будущее следует строить "на основе истины, а не лжи"

фото: niezalezna.pl
фото: niezalezna.pl

В воскресенье, 25 февраля, во Львовской области польская делегация провела траурные мероприятия к 73-й годовщине трагедии в селе Гута Пеняцкая, которая произошла 28 февраля 1944 года, сообщает Niezalezna.

В Украину по приглашению римско-католического прихода в Бродах прибыли вице-министр иностранных дел Ян Дзедзичак, вице-председатель Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик и глава канцелярии президента Польши Адам Квятковский, который выступил с речью от имени Анджея Дуды.

"Преступление геноцида, совершенное здесь украинскими солдатами и полицейскими на службе гитлеровского Третьего рейха и украинскими националистами, привело к уничтожению около тысячи человек: польских жителей Гуты Пеняцкой, а также евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали", – говорится в речи Дуды.

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Польский президент подчеркнул, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами, но будущее следует строить "на основе истины, а не лжи".

Напомним, 9 января 2017  вандалы уничтожили памятник с. Гута Пеняцкая убитым полякам, погибшим от рук гитлеровских войск в 1944 году. Мемориал получил повреждения в результате взрыва.

Позже стало известно, что в Гуте Пеняцкой Бродовского района 26 февраля открыли восстановленный мемориал, который уничтожили неизвестные.
Польша, Украина, президент, преступление, гута, резня, Дуда

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