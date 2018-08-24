Дуда поздравил украинцев с Днем Независимости и вспомнил о "трагических страницах" истории

В интересах Польши и Европы является Украина как современное государство с хорошо функционирующей экономикой обеспечивает высокий уровень жизни своим гражданам, заявил польский лидер

Президент Польши Анджей Дуда поздравил украинцев с 27-й годовщиной независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Хочу заверить Вас в уважении к украинскому народу, который настойчиво строит Независимое государство и готов на самые большие жертвы перед лицом нарушения международного права и вооруженной агрессии со стороны соседа. Хочу подчеркнуть неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ. Выражением этого является инициативы, принятые в этой сфере на форуме Совета безопасности ООН, ОБСЕ, Европейского Союза и НАТО", – говорится поздравлении Дуды.

Президент Польши отметил, что европейские и евроатлантические стремления Украины. "декларируют дальнейшую деятельность Польши на благо укрепления отношений Украины с ЕС и НАТО, а также поддержку в реализации амбициозных внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам, принятым в этих организациях.

"В интересах Польши и Европы является Украина как современное государство с хорошо функционирующей экономикой обеспечивает высокий уровень жизни своим гражданам", – отмечается в поздравлении.

Дуда убежден, что дальнейшему сближению обществ Польши и Украины служат партнерские контакты между государственными учреждениями, систематически растущий товарооборот, а также динамичное развитие контактов между людьми.

"Надеюсь на достижение положительных результатов также в диалоге относительно трагических страниц нашей общей истории. Я убежден, что стратегическое партнерство Польши и Украины должно строиться на фундаменте правды о прошлом и в духе исповедуемых обоими народами христианских ценностей", - отметил президент Польши.

В Администрации президента также сообщают, что лидеры стран мира продолжают присылать в адрес президента Украины Петра Порошенко поздравительные письма по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

Главу государства и украинский народ с праздником поздравили Президент Республики Корея Мун Дже-Ин, Королева Великобритании Елизавета II, Король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, наследный Принц, Вице-премьер-министр, Министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, Король Марокко Мохаммед VI, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Ранее мы писали о том, что украинцы желали друг другу на День Независимости.