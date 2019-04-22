Дуда пожелал Зеленскому успехов в служении украинскому народу

Поляки всегда наблюдали за демократическими и проевропейскими переменами в Украине

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласил его посетить Польшу.

"Президент Анджей Дуда во время телефонного разговора поздравил украинского избранного президента Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу", – сказано в сообщении канцелярии президента Польши на странице в Twitter.

Кроме того, как сообщает польский канал TVPInfo, президент Дуда в своем пожелал президенту Зеленскому "успехов в служении украинскому народу" и выразил надежду, что он выведет "польско-украинские отношения на новый этап".

"Этот выбор является выражением ожиданий украинского общества в отношении значительного ускорения действий органов государственной власти по реформированию политической и экономической сферы страны и обеспечения безопасности и стабильности в Украине", – написал президент Польши.

Также польский лидер выразил убеждение, что избрание Зеленского президентом Украины подтвердит закрепление евроатлантического курса Украинского государства. "Польша будет последовательно поддерживать Украину на пути к Европе и евроатлантическому сообществу", – говорится в сообщении.

Дуда также отметил готовность Польши в дальнейшем всесторонне помогать Украине в сфере безопасности и реформ. "Вы можете рассчитывать на моё личное участие в этом вопросе. Наши государства должны стать примером партнерства в регионе, укрепления дружеских отношений и формирования взаимного согласия", – сказал польский президент.

Кроме того, он выразил убеждение в том, что построению дружеских отношений также послужит новый взгляд на толкование недавней совместной истории Украины и Польши. "Я глубоко верю, что ваш срок полномочий принесет положительный прорыв", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что Польша и Украина связаны симпатией и общей историей. "Поляки всегда любезно наблюдали за демократическими и проевропейскими переменами в Украине. Мы постоянно демонстрируем Украине солидарность перед лицом российской агрессии. Мы не прекращаем усилий, чтобы приблизить ее к европейским и евроатлантическим структурам", – написал Дуда.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73%;

Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

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