Дуда пожелал Зеленскому успехов в служении украинскому народу
Поляки всегда наблюдали за демократическими и проевропейскими переменами в Украине
Президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласил его посетить Польшу.
"Президент Анджей Дуда во время телефонного разговора поздравил украинского избранного президента Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу", – сказано в сообщении канцелярии президента Польши на странице в Twitter.
Кроме того, как сообщает польский канал TVPInfo, президент Дуда в своем пожелал президенту Зеленскому "успехов в служении украинскому народу" и выразил надежду, что он выведет "польско-украинские отношения на новый этап".
"Этот выбор является выражением ожиданий украинского общества в отношении значительного ускорения действий органов государственной власти по реформированию политической и экономической сферы страны и обеспечения безопасности и стабильности в Украине", – написал президент Польши.
Также польский лидер выразил убеждение, что избрание Зеленского президентом Украины подтвердит закрепление евроатлантического курса Украинского государства. "Польша будет последовательно поддерживать Украину на пути к Европе и евроатлантическому сообществу", – говорится в сообщении.
Дуда также отметил готовность Польши в дальнейшем всесторонне помогать Украине в сфере безопасности и реформ. "Вы можете рассчитывать на моё личное участие в этом вопросе. Наши государства должны стать примером партнерства в регионе, укрепления дружеских отношений и формирования взаимного согласия", – сказал польский президент.
Кроме того, он выразил убеждение в том, что построению дружеских отношений также послужит новый взгляд на толкование недавней совместной истории Украины и Польши. "Я глубоко верю, что ваш срок полномочий принесет положительный прорыв", – сказал Дуда.
Он подчеркнул, что Польша и Украина связаны симпатией и общей историей. "Поляки всегда любезно наблюдали за демократическими и проевропейскими переменами в Украине. Мы постоянно демонстрируем Украине солидарность перед лицом российской агрессии. Мы не прекращаем усилий, чтобы приблизить ее к европейским и евроатлантическим структурам", – написал Дуда.
Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.
Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73%;
- Петр Порошенко – 25,5%;
А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.
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