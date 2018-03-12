Дуда рассказал, какую ошибку по "антибандеровскому закону" допустили польские власти
Президент Польши отметил, что закон об Институте национальной памяти был принят в канун Дня памяти жертв Холокоста
Президент Польши Анджей Дуда говорит, что принятие поправок к закону об Институте национальной памяти было в национальных интересах, и никто не может что-либо диктовать Варшаве в этой сфере. Об этом он заявил в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna, передает Onet.
"Мы требуем уважения к исторической правде, надлежащей терминологии. Это забота о национальных интересах", – сказал Дуда.
По его словам, если кто-то удивляется такому положению вещей, то должен помнить, что введение законов является вопросом польского суверенитета.
"Никто не будет нам ничего диктовать", – заявил президент Польши.
В то же время Дуда признал, что время для принятия закона было неудачным.
"Беда в том, что закон об Институте национальной памяти был принят в тот момент и в такой форме. В канун Дня памяти жертв Холокоста", – отметил он.
Напомним, 1 марта вступил в силу закон об Институте национальной памяти.
Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона. Документ позволит сажать в тюрьму за отрицание преступлений украинских националистов, а также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
В Украине этот документ получил название "антибандеровский закон".
Принятый закон вызвал резкую критику со стороны Израиля.
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