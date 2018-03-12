Дуда рассказал, какую ошибку по "антибандеровскому закону" допустили польские власти

Сегодня, 12:21

Президент Польши отметил, что закон об Институте национальной памяти был принят в канун Дня памяти жертв Холокоста

Анджей дуда. Фото: Архив &quot;Сегодня&quot;
Анджей дуда. Фото: Архив "Сегодня"

Президент Польши Анджей Дуда говорит, что принятие поправок к закону об Институте национальной памяти было в национальных интересах, и никто не может что-либо диктовать Варшаве в этой сфере. Об этом он заявил в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna, передает Onet.

"Мы требуем уважения к исторической правде, надлежащей терминологии. Это забота о национальных интересах", – сказал Дуда.

По его словам, если кто-то удивляется такому положению вещей, то должен помнить, что введение законов является вопросом польского суверенитета.

"Никто не будет нам ничего диктовать", – заявил президент Польши.

В то же время Дуда признал, что время для принятия закона было неудачным.

"Беда в том, что закон об Институте национальной памяти был принят в тот момент и в такой форме. В канун Дня памяти жертв Холокоста", – отметил он.

Напомним, 1 марта вступил в силу закон об Институте национальной памяти.

Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона. Документ позволит сажать в тюрьму за отрицание преступлений украинских националистов, а также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

В Украине этот документ получил название "антибандеровский закон".

Принятый закон вызвал резкую критику со стороны Израиля.
Польша, Дуда, антибандеровский закон

Вы сейчас просматриваете новость "Дуда рассказал, какую ошибку по "антибандеровскому закону" допустили польские власти". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Европейская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: atn.ua

МИД Украины призвал Польшу к общим молитвам в местах памяти

8 Марта, 12:06

В ведомстве отметили, что необходимо двигаться к конструктивному диалогу, а не практике взаимных обвинений

Евросоюз

В Польше ответили на сообщения СМИ о санкциях. Фото: 24news.com.ua

В Варшаве ответили на сообщения об американском "наказании" за "антибандеровский закон"

6 Марта, 13:34

В МИД Польши заявили, что информация о "санкциях" США на двусторонние контакты не соответствует действительности
Загрузка...

Евросоюз

Трамп не будет встречаться с руководством Польши. Фото: AFP

США наказали Польшу за скандальный "антибандеровский закон" - СМИ

6 Марта, 11:02

Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий не смогут посетить Белый дом

Евросоюз

В Польше вступил в силу скандальный закон. Фото: rbc.ua

В Польше начал действовать скандальный закон о нацпамяти: первый иск уже в суде

3 Марта, 19:36

Организация "Польская лига против клеветы" выдвинула обвинения против газеты Pagina 12

Евросоюз

Фото: 24news.com.ua

США могут предъявить Польше ультиматум из-за антибандеровского закона - СМИ

1 Марта, 11:37

Пока не решится конфликт с Израилем - встречи наивысшего уровня могут быть заморожены

Евросоюз

Фото: rbc.ua

Польский историк: "антибандеровский закон" изменят

1 Марта, 10:59

В Польше слово "националист", по мнению историка Адамского, воспринимается негативно

Политика

Фото: president.gov.ua

"Политики должны смотреть в будущее" - Порошенко об отношениях с Польшей

28 Февраля, 16:35

По мнению президента, отношения стран развиваются очень динамично

Евросоюз

Фото: rbc.ua

В польском Минюсте заявили, что скандальный "антибандеровский закон" заморожен не будет

26 Февраля, 03:42

Израильские СМИ сообщили, что Польша подверглась давлению со стороны Израиля и заморозила закон

Евросоюз

Фото: uamodna.com

Польша допускает внесение изменений в скандальный "антибандеровский закон"

24 Февраля, 00:23

Закон лежал на полке в течение целого года в связи с украинским, а не израильским вопросом, отметил вице-спикер Сейма

Евросоюз

Фото: atn.ua

Представители польской власти поедут во Львов почтить память "жертв УПА"

23 Февраля, 16:36

В делегации отметили, что визит не несет за собой никаких политических подоплек
Загрузка...