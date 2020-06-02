Два дня без вечерних заседаний: депутаты урезали себе рабочий день

На заседании в пятницу тоже будет временное нововведение

Верховная Рада отменила вечерние планерные заседание на это неделе во вторник и четверг – депутаты будут работать до 15:00. Об этом заявил, открывая сегодняшнее заседание, спикер парламента Дмитрий Разумков.

"На согласительном совете было предложение от нескольких депутатских фракций и групп рассмотреть возможность режима нашей работы следующим образом: проводить утреннее заседание Верховной Рады во вторник и четверг до 15:00. Мы так работали на прошлой (пленарной) неделе. Среда и пятница в обычном графике работы", – сказал он.

Также Разумков отметил, что в пятницу рубрику "Разное" заменят на объявление депутатских запросов, потому что их уже накопилось аж 273.

В результате депутаты поддержали эти предложения. Отметим, что в обычном режиме депутаты работали с 10:00 до 14:00 (утреннее заседание) и с 16:00 до 18:00 (вечернее). Теперь Вечернее заседание отменили на этой неделе 2 и 4 июня.

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Как сообщали новости "Сегодня", на этой неделе в Раде также хотят заслушать главу МВД Арсена Авакова по резонансным преступлениям в последнее время, а также по гибели народного депутата Давыденко.

Также на этой неделе Рада может назначить новых министров в Кабмин. Так, например, в "Слуге народа" даже определилась с кандидатурами Романа Абрамовского в Минэкологии и Александра Ткаченко в Минкульт, а вот по министру образования не пришли к согласию.

Смотрите, чем депутаты занимались на прошлом пленарном заседании:

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