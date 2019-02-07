Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,96
30,72
УКР
Главная Больше  Новости политики

Два политзаключенных украинца номинированы на премию ЮНЕСКО

Сегодня, 18:28

Кандидатуры политзаключенных украинских журналистов подали министерства информационной политики и иностранных дел Украины

Роман Сущенко. Фото: скриншот
Роман Сущенко. Фото: скриншот.
Два политзаключенных украинца номинированы на премию ЮНЕСКО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c5c/787/5c5c5c7870aee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c5c/787/5c5c5c7870aee.jpg Политика Кандидатуры политзаключенных украинских журналистов подали министерства информационной политики и иностранных дел Украины

Украинское правительство отправило кандидатуры украинских политзаключенных журналистов Николая Семены и Романа Сущенко на премию ЮНЕСКО по свободе слова.

Об этом, как заявила в своем Twitter журналист Марьяна Драч, на презентации англоязычной версии книги Семены "Крымский репортаж" 7 февраля сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар.

Замминистра уточнила, что кандидатуры украинцев были поданы совместно ее ведомством и МИД.

Имя лауреата назовут на церемонии во Всемирный день свободы печати, который отмечается 3 мая, добавил Джеппар.

Напомним, что за "призывы к нарушению территориальной целостности России" в сентябре 2017 года Железнодорожный "суд" оккупированного Симферополя приговорил крымского журналиста Николая Семену к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, запретив его вести публичную деятельность в течение трех лет.

Почти за год до этого Семена стал лауреатом премии Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко.

Кроме того, как мы писали, в июне прошлого года Московский городской суд вынес жесткий вердикт по делу украинского журналиста Романа Сущенко, признав его виновным в "шпионаже" в пользу Украины и приговорив его к 12 годам колонии. При этом изначально российское гособвинение просило для него 14 лет колонии строгого режима.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег свобода слова, ЮНЕСКО, политзаключенные, семена, Сущенко

Вы сейчас просматриваете новость " Два политзаключенных украинца номинированы на премию ЮНЕСКО". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России объяснили, зачем Сущенко запроторили в карцер

30 декабря 2018, 01:03

К Сущенко скоро должны приехать жена  и дочь, которые получили право на долгое свидание с политзаключенным

В колонии Сущенко удерживают в информационной изоляции

17 января, 02:48

По словам адвоката, он получает информацию только эпизодически, во время посещения, а прессу не получает

Огромные тараканы, крысы и холод: Сущенко пишет об ужасных условиях в российской колонии

17 декабря 2018, 21:37

Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию против пыток России: детали документа

23 декабря 2018, 07:56

Москву осудили за систематические нарушения ею прав человека в оккупированном Крыму

В России объявили приговор еще одному "украинскому шпиону"

26 декабря 2018, 13:37

Ранее Игорь Кияшко признал себя виновным в попытке контрабанды деталей двигателя истребителей МиГ-29

Политзаключенного Сущенко перевели в карцер и откровенно издеваются – Денисова

29 декабря 2018, 12:48

Украинский омбудсмен требует от России прекратить нарушение прав украинца

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Сегодня, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

Вчера, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной