Два политзаключенных украинца номинированы на премию ЮНЕСКО
Кандидатуры политзаключенных украинских журналистов подали министерства информационной политики и иностранных дел Украины
Украинское правительство отправило кандидатуры украинских политзаключенных журналистов Николая Семены и Романа Сущенко на премию ЮНЕСКО по свободе слова.
Об этом, как заявила в своем Twitter журналист Марьяна Драч, на презентации англоязычной версии книги Семены "Крымский репортаж" 7 февраля сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар.
TWITTER— Maryana Drach (@MaryanaDrach1) February 7, 2019
Замминистра уточнила, что кандидатуры украинцев были поданы совместно ее ведомством и МИД.
Имя лауреата назовут на церемонии во Всемирный день свободы печати, который отмечается 3 мая, добавил Джеппар.
Напомним, что за "призывы к нарушению территориальной целостности России" в сентябре 2017 года Железнодорожный "суд" оккупированного Симферополя приговорил крымского журналиста Николая Семену к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, запретив его вести публичную деятельность в течение трех лет.
Почти за год до этого Семена стал лауреатом премии Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко.
Кроме того, как мы писали, в июне прошлого года Московский городской суд вынес жесткий вердикт по делу украинского журналиста Романа Сущенко, признав его виновным в "шпионаже" в пользу Украины и приговорив его к 12 годам колонии. При этом изначально российское гособвинение просило для него 14 лет колонии строгого режима.
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