Два политзаключенных украинца номинированы на премию ЮНЕСКО

Кандидатуры политзаключенных украинских журналистов подали министерства информационной политики и иностранных дел Украины

Роман Сущенко. Фото: скриншот.

Два политзаключенных украинца номинированы на премию ЮНЕСКО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c5c/787/5c5c5c7870aee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c5c/787/5c5c5c7870aee.jpg 2019-02-07T18:28:00+02:00 Политика Кандидатуры политзаключенных украинских журналистов подали министерства информационной политики и иностранных дел Украины

Украинское правительство отправило кандидатуры украинских политзаключенных журналистов Николая Семены и Романа Сущенко на премию ЮНЕСКО по свободе слова.

Об этом, как заявила в своем Twitter журналист Марьяна Драч, на презентации англоязычной версии книги Семены "Крымский репортаж" 7 февраля сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар.

TWITTER— Maryana Drach (@MaryanaDrach1) February 7, 2019

Замминистра уточнила, что кандидатуры украинцев были поданы совместно ее ведомством и МИД.

Имя лауреата назовут на церемонии во Всемирный день свободы печати, который отмечается 3 мая, добавил Джеппар.

Напомним, что за "призывы к нарушению территориальной целостности России" в сентябре 2017 года Железнодорожный "суд" оккупированного Симферополя приговорил крымского журналиста Николая Семену к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, запретив его вести публичную деятельность в течение трех лет.

Почти за год до этого Семена стал лауреатом премии Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко.

Кроме того, как мы писали, в июне прошлого года Московский городской суд вынес жесткий вердикт по делу украинского журналиста Романа Сущенко, признав его виновным в "шпионаже" в пользу Украины и приговорив его к 12 годам колонии. При этом изначально российское гособвинение просило для него 14 лет колонии строгого режима.

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