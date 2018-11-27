Две сотни "евроблях" не пропустили на таможне: итоги дня

ОБЩЕСТВО

18 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

1519654 переселенца из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым официально учтены по состоянию на 26 ноября.

85 населенных пунктов в двух областях Украины по состоянию на утро 27 ноября оставались обесточенными в результате ухудшения погодных условий: Тернопольская обл. – 46, Черновицкая – 39.

Составил 56,9 пунктов Индекс потребительских настроений в октябре (по шкале от 0 до 200), что на 5,7 пунктов ниже сентябрьского показателя и на 5,7 – выше октября-2017. Наибольшую негативную динамику показал индекс ожидаемых изменений личного материального положения в ближайший год, уменьшившийся по сравнению с сентябрем этого года на 9,7 п. – до 52,9. Ухудшились также ожидания развития экономики страны в течение ближайших пяти лет – на 7,2 п. до 64,3. Об этом говорится в ежемесячном исследовании GfK Ukraine.

Около 200 автомобилей в еврономерах с 25 ноября не пропустили в страну, сообщила ГФС. Вступил в силу закон, который меняет процедуру оформления и ввоза автомобилей на таможенную территорию. В частности, при въезде в режиме транзита, необходимо внести залог.

27 ноября начало работу Государственное бюро расследований, зарегистрированы первые уголовные производства, сообщил директор ГБР Роман Труба.

Были разблокированы еще несколько подъездных путей ведущих к пунктам пропуска на государственной границе и восстановлено движение на границе с Польшей, сообщили в Госпогранслужбе. На середину дня 27 ноября осложненным оставалось движение через пункты пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" – на границе со Словакией, и "Тиса", что на границе с Венгрией".

Сократился на 15,6% ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-сентября по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 5 млн 231 тыс. кв. м. В городах за три квартала введено в эксплуатацию 3 млн 313,3 тыс. кв. м жилья (63,3% общего объема), в сельской местности – 1 млн 917,7 тыс. кв. м. При этом 50,2% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 49,7% – в домах с двумя и более квартирами, 0,1% – в общежитиях. В целом за этот период в эксплуатацию введено 61,18 тыс. квартир, при этом в городах – 43,9 тыс., в селах – 17,3 тыс.

27-29 ноября синод Вселенского патриархата рассмотрит украинский вопрос. Ожидается, что он рассмотрит текст томоса об автокефалии Украинской православной церкви, определит дату собора в Украине для избрания предстоятеля, который и получит томос.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 21 копейку до 28,11 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 28 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 27 ноября.

52,7 млн долл. Национальный банк в период с 19 по 23 ноября приобрел на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее 81 млн, а двумя неделями ранее – 157,4 млн долл. Всего с начала года НБУ купил 2,615 млрд, а продал – 1,496 млрд долл. С конца октября центробанк лишь выкупал валюту на рынке, который в целом характеризовался превышением предложения валюты над спросом на нее.

Сократился на 0,5% совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в октябре 2018 года – до 74,32 млрд долл. В национальной валюте госдолг на конец октября составил 2,093 трлн грн против 2,112 трлн грн месяцем ранее. При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 0,21 млрд – до 37,7 млрд долл., тогда как прямой внутренний долг – на 5,1 млрд грн, до 751,2 млрд (а в долларовом эквиваленте сократился до 26,7 млрд долл). Гарантированный государством долг на 31 октября составил 281,65 млрд грн.

На 11% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года составили запасы подсолнечника в Украине на 1 ноября – 8460,6 тыс. тонн.

Проиндексировать на 16,6% "Укрзализныця" планирует тарифы на грузовые перевозки с 1 февраля 2019 года. Об этом и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов. После этого тарифы будут повышаться на 2,5% в квартал.

МИР

Будет ежедневно расти на $97 тыс. долл. долг Российской Федерации по иску Ощадбанка (Киев) о компенсации убытков учреждения в связи с утраченными в Крыму инвестициями, сообщил глава правления банка Андрей Пышный. Решение о возмещении почти 1,3 млрд долл. убытков принял Арбитражный трибунал в Париже. Россия не признала этого решения.

Составила 4,61 млн кв. м в январе-октябре общая площадь проданной коммерческой недвижимости в китайской столице, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Площадь реализованного жилья составила 3,48 млн кв. м со спадом показателя на 13,6%. При этом за указанный период в Пекине началось строительство новой коммерческой недвижимости площадью 17,4 млн кв. м, что на 1,7% меньше в годовом выражении. За первые 10 месяцев этого года объем фактически привлеченных инвестиций в риелтерские проекты Пекина оказался на 16,9% меньше чем в тот же период прошлого года.

Испанское правительство приняло план закрытия всех пяти атомных электростанций страны в период с 2023 года по 2028 год. При этом в 2020 году в соответствии с рекомендациями Европейского союза должны быть закрыты семь из 15 электростанций, работающих на угле. На их место должна прийти возобновляемая энергетика, в основном, ветряные и солнечные электростанции, поскольку природные ресурсы для строительства гидроэлектростанций в Испании ограничены. Сейчас за счет возобновляемых источников энергии испанцы получают 38,5% электроэнергии.

Президент Франции объявил о новых темпах отключения реакторов АЭС в стране: "К 2035 году мы отключим 14 реакторов мощностью 900 МВт. Этот процесс начнется в 2020 году, когда мы окончательно закроем два реактора АЭС "Фессенхайм". Еще от четырех до шести реакторов будут отключены к 2030 году". Также к 2035 году Франция рассчитывает сократить долю атомной энергетики в энергетическом секторе страны до 50%. Это значительная задержка по сравнению с целями по сокращению доли атомной энергетики в стране, установленными экс-президентом Франсуа Олландом к 2025 году. Франция – одна из наиболее зависящих от атомной энергии стран, на сегодняшний день более 3/4 энергетического сектора приходятся на 19 АЭС.

150 млрд долл. государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует инвестировать в свою газовую программу в течение следующих 10 лет. Добыча газа вырастет до 651 млн кубометров газа в день с нынешнего уровня в 396 млн кубометров газа. Aramco планирует инвестировать 100 млрд долл. в следующие 10 лет в проекты по нефтехимии по всему миру, в дополнение к потенциальным приобретениям.

1036 товарных поездов "Чанъань" было отправлено в январе-октябре в рамках грузовых перевозок Китай – Европа, что в 5,3 раза превышает показатель всего прошлого года. Эти поезда перевезли в общей сложности 1,05 млн тонн грузов (в 4,5 раза больше, чем за весь прошлый год). В частности, в страны Центральной Азии было отправлено 413 поездов и 68 – в обратном направлении, в Центральную Европу – 201 поезд и 354 – в обратном направлении. Загруженность составов достигла 99,9%. В настоящее время для поездов "Чанъань" открыто 11 маршрутов в страны Центральной Азии и Европы. Они связывают важнейшие города Евразии и полностью охватывают главные торговые страны и регионы вдоль нового Шелкового пути.