Двенадцать месяцев президента Зеленского: главные решения и скандалы

Наиболее важные и запомнившиеся за год правления Владимира Зеленского события

20 мая 2020 года исполнился ровно год со дня инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. За прошедшее время страна вместе с президентом пережила немало волнующих и знаковых событий. Сайт "Сегодня" вспоминает наиболее важные, или же просто яркие, а потому запомнившиеся. Итак, каким был первый год президента Владимира Зеленского.

Май 2019. "Я распускаю парламент"

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

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Инаугурационная речь Владимира Зеленского стала настоящей информационной бомбой. Причем не только в Украине, но и во многих других странах. Ее анализировали, ее цитировали ведущие мировые издания, ею восхищались, негодовали. По крайней мере в Украине ничего подобного раньше не было. Впрочем, как не было и кампании, подобной той, что провел Зеленский. Как сказал в одном из интервью сайту "Сегодня" теперь уже бывший посол Канады в Украине Роман Ващук, "опыт Украины изучается".

Политических оппонентов президентский старт Зеленского поверг в уныние, у сторонников вызвал восторг. Новый президент прямо с трибуны потребовал отставки силовиков и объявил о роспуске парламента. Последний пункт не стал новостью, эту инициативу обсуждали в политикуме ранее. Но подал ее новый президент эффектно.

В мае президент проводит первые кадровые назначения, сформировав собственный Офис во главе с Андреем Богданом. В недалеком будущем многим представителям Офиса предстоит перейти на работу в другие сферы – Кабмин, Генпрокуратуру, Верховную Раду. Начальником Генштаба – Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Зеленский назначает Хомчака, чья кандидатура не вызывает вопросов даже у самых ярых оппонентов нового президента.

Июнь 2019. Курс на Европу

Реклама / Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Зеленский недолго держал интригу в традиционно важном для Украины вопросе: в какую зарубежную страну новый глава государства нанесет первый визит. Зеленский поехал в Европу. В Брюссель. В ходе первого официального визита президент подтвердил евроатлантические устремления Украины, тем самым разрушил предвыборный миф о том, что "Зеленский сдаст Украину Путину". А в двадцатых числах июня, раскритиковав ПАСЕ за безоговорочное и без ограничений возвращение России в эту организацию, усилил впечатление.

В этом же месяце Зеленский встречается в Париже с Эммануэлем Макроном, в Берлине – с Ангелой Меркель.

Под конец месяца завершается разведение сил и средств на участке в районе Станицы Луганской: президент предпринимает первые шаги, чтобы выполнить обещание завершить войну.

Июль 2019. Триумф "слуг"

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/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Владимир Зеленский много ездит по стране – "людей посмотреть и себя показать". И, разумеется, вникнуть в дела. Часто случается, что дела не очень. Потому из уст президента в эти дни часто слышится критика в адрес самых разных чиновников – начиная с таможенников и заканчивая местным руководством. Зеленский делает выводы, где позволяют полномочия – кадровые. Впрочем, иногда кадровые выводы следуют даже там, где полномочия не позволяют.

Тур по стране приводит к логичным последствиям – первым медиаскандалам. СМИ тиражируют мгновенно ставшие крылатыми высказывания президента в адрес секретаря Бориспольсокго горсовета Годунка "Вийди звідси, розбійник ти" и "Зараз подзвоню Баканову".

Тогда же были произнесены слова, о которых некоторое время знал только узкий круг лиц, но о которых предстояло узнать всему миру. Эти слова стали причиной самого громкого скандала 2019 года и едва не привели к импичменту президента мировой супердержавы. Зеленский поговорил с Трампом.

На выборах в Верховную Раду оглушительно побеждает шедшая под знаменами Зеленского партия "Слуга народа", набранная на скорую року из политических неофитов или ранее малоизвестных в масштабах страны политиков. Трудно сказать, о чем думал Владимир Зеленский, глядя на триумф новых соратников. Возможно, ему приходило в голову сакраментальное "Не пройдет и нескольких месяцев, как один из вас меня предаст. А, может, и не один". Если это так, то президент был очень близок к истине.

Август 2019. "Турбопарламент"

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Жаркий во всех отношениях месяц, который проходит в "разделе пирога". Пирог достался безразмерный: впервые в истории страны одна политическая команда имеет собственного президента и собственное монобольшинство в парламенте. Комитеты, должности в правительстве, Генпрокуратуре, других госорганах и, разумеется, вся полнота ответственности достаются "слугам".

В августе проходит и первый поствыборный антипрезидентский митинг "Нет капитуляции". Организаторы утверждают, что митинг носит предупредительный характер.

Подконтрольный президенту парламент собирается на первое заседание и утверждает новый Кабмин и нового генпрокурора. В политический лексикон украинцев входит понятие "турборежим".

Сентябрь. Реформы и обмен пленными

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Команда президента в парламенте и правительстве демонстрирует "турборежим" во всей его потрясающей мощи. Решения, на которые ранее уходили месяцы и годы (а на некоторые не было политической воли в принципе), проходят горнило парламентских слушаний буквально за минуты. Оппоненты Зеленского вводят в активный политический лексикон украинцев понятие "бешеный принтер". Но народу нравится, как и, главное, что принимает команда Зеленского. Особенные симпатии избиратель проявляет к отмене депутатской неприкосновенности.

Происходит первый обмен пленными. Люди, с чьими имена на устах Украина и мир жили в последние годы, – Сенцов, Балух, Гриб, захваченные Россией моряки – всего 35 человек – возвращаются в Украину. Общую радость омрачает лишь одно: Украине пришлось передать России ценного свидетеля по делу сбитого "Боинга" Владимира Цемаха. Впрочем, украинские власти утверждают, что все необходимые следственные действия с Цемахом были проведены и запротоколированы.

Владимир Зеленский встречается с Дональдом Трампом. Впрочем, украинский президент, пожалуй, уже не рад этой встрече: июльский разговор получил огласку, и в США вспыхнул грандиозный скандал. Обнародовав без разрешения Зеленского полную стенограмму разговора, американский президент ставит украинского коллегу в неудобное положение.

Октябрь 2019. Зеленский бьет рекорды

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

На переговорах в Минске достигнута договоренность о разведении сил в Петровском и Золотом. Однако процесс тормозится. В том числе и из-за украинских добровольцев, отправившихся в Золотое "не допустить сдачи позиций". Вслед за добровольцами в Золотое едет Зеленский. В разговоре, порой на повышенных тонах, президент убеждает оппонентов в необходимости отвода.

В этом же месяце украинский президент ставит мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции. Пресс-марафон Зеленского продолжался 14 часов и вдвое превысил предыдущий рекорд, принадлежавший президенту Баларуси Александру Лукашенко. Президенту смог поставить вопрос каждый из трех сотен пришедших журналистов. Российские СМИ на пресс-марафон не допустили.

Ноябрь 2019. Первые измены

/ Фото: Официальный сайт президента Украины В тренде Ахметов рассказал о своей роли в борьбе с коронавирусом

Первые "измены" в команде. Из фракции "Слуга народа" исключаются народные депутаты Антон Поляков и Анна Скороход, голосовавшие вопреки решению фракции. Скороход обвиняет власти в давлении на нее посредством ареста ее мужа. Вспыхивают и другие скандалы. Например, становится известно, что один из депутатов фракции – Роман Иванисов – был в свое время осужден. Зеленский обещает, что если информация подтвердится, депутат будет исключен из фракции. Несмотря на то, что, как выяснилось, судимость Иванисова погашена, в начале декабря он становится внефракционным.

Завершается разведение сил в Петровском и Золотом. Это открывает прямой путь к возобновлению встреч "нормандского формата".

Декабрь 2019. Путин и "красные линии"

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Впервые с 2017 года происходит встреча в "нормандском формате". В Украине от нее ожидают многого. И многие опасаются, что при встрече с Путиным Зеленский не устоит и, вопреки своим обещаниям, перейдет "красные линии" в ущерб интересам Украины. Скорее всего, многое ожидал от личной встречи с Владимиром Путиным и сам Владимир Зеленский. Однако прекратить войну одним марш-броском не вышло. На встрече достигнуты договоренности об обмене пленными, о продолжении мирного процесса. Однако брифинг участников после встречи четко демонстрирует: ни Зеленский, ни Путин не готовы сдавать позиций и идти на принципиальные уступки.

Наиболее значимым результатом встречи стал очередной обмен пленными: в канун Нового года к своим родным вернулись 76 человек.

После пятидневного переговорного марафона при активном участии западных партнеров Украина подписывает с Россией новый пятилетний договор о транзите газа.

Январь 2020. Скандалы, скандалы…

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Год начинается скандально. Президента Владимира Зеленского фиксируют на отдыхе в Омане. Офис президента сперва сообщает, что в этой стране президент в том числе проводил официальные встречи. Как позже выяснилось, перелет и отдых Зеленского в Омане был оплачен собственными средствами супруги президента.

Владимир Зеленский выступает на форуме в Давосе, где гарантирует инвесторам защиту и опеку государства Украина. Однако в мире интерес к украинскому президенту уже заметно подупал, а тот, что остался, связан больше с импичментом Трампа. Инвесторы требуют предметных гарантий в виде реформ – как экономических, так и реформ судебной системы.

И все же украинский президент заставляет мир говорить о себе. Прямо с Давоса отправившись в Израиль, где проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине памяти Холокоста, Зеленский уступает места украинской делегации тем, кто пережил трагедию. Мотив очевиден: украинский президент не желает служить массовкой на бенефисе Путина (спонсорами мероприятий выступили российские олигархи).

Разгорается скандал с прослушкой премьер-министра Гончарука. Гончарук подает в отставку. Недовольный скандалом, а также темпами реформ, Зеленский, тем не менее, дает премьеру "последний шанс".

Февраль 2020. Конец команды 1.0

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

В отставку уходит глава Офиса президента Андрей Богдан. По словам многих экспертов, Богдан, бывший как "архитектором" победы Зеленского на выборах, так и "строителем" новой вертикали власти, являлся основой, столпом президентской команды 1.0. После его ухода вопрос переформатирования команды был лишь делом времени.

Новым главой Офиса назначается Андрей Ермак – "архитектор" успехов на другом направлении: международном.

Премьер-министр Алексей Гончарук повторно подает в отставку.

Март 2020. Новая команда. Новые вызовы

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Парламент принимает отставку правительства и утверждает состав нового Кабмина. Премьером становится Денис Шмыгаль, незадолго до этого назначенный вице-премьером. В отличие от августовского "блицкрига", это правительство формируется не так быстро – некоторые должности вакантны до сих пор. Министр здравоохранения Илья Емец, пробыв на должности 26 дней, в конце марта уходит в отставку.

Сменяется генпрокурор. На место Руслана Рябошапки приходит Ирина Венедиктова.

Страна входит в карантин. Президент Зеленский принимает непростое и малопопулярное решение "закрыть" Украину, не дожидаясь, пока размах эпидемии станет угрожающими. Позже главный санврач Виктор Ляшко констатирует, что раннее вхождение Украины в карантин снизило показатель заболеваемости более чем в десять раз, по сравнению с прогнозируемым.

Апрель 2020. Земельная реформа и политика на карантине

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина на карантине. Благодаря своевременно предпринятым мерам уровень заболеваемости гораздо ниже прогнозируемого. Однако карантин крайне негативно сказывается на экономической активности.

Политическая активность, по крайней мере публичная, также существенно снижена. Тем не менее именно в эти дни в парламенте происходят ключевые баталии вокруг принятия земельного и банковского законов. Президент Зеленский добивается принятия обоих – в апреле земельного, в мае банковского. Ценой этому становится все более углубляющийся раскол в парламентской фракции.

Май 2020. Подводим черту

Страна, выйдя на плато заболеваемости коронавирусом, постепенно выходит из карантина. Зеленский ставит перед правительством задачу по восстановлению экономики. В президентскую команду входит Михаил Саакашвили, возглавивший Исполнительный комитет реформ.

В годовщину инаугурации Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию, на которой подводит итоги и рассказывает, в том числе, о планах на будущее.

Чтобы еще раз освежить в памяти, о чем говорил Владимир Зеленский год назад во время инаугурации, смотрите сюжет "Сегодня":

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