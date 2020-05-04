"Двуликий Герус": спецрепортаж-расследование о скрытых от общественности страницах жизни политика

На телеканале "Украина" вышел фильм-расследование "Двуликий Герус".

Изучив стороны жизни известного политика, которые были скрыты от общественности, журналист Ярослав Сизоненко рассказал о роли Андрея Геруса в развале украинской энергетики. Скандальный политик стал известен широкой публике как тот, кто позволил импорт российской электроэнергии в Украине. Тем самым он остановил отечественную генерацию электричества и вызвал миллиардные убытки в украинской энергетической отрасли. Откуда появился главный парламентский энергетик Андрей Герус? Как он попал на такую ​​ответственную и решающую для всей страны должность во власти? И что он скрывает от общественности? Об этом – в спецрепортаже "По следам".

Андрея Геруса вынесла на поверхность волна информационных сообщений.

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И он стал антигероем и лидером антирейтингов общественных опросов.

Кто же такой Андрей Герус и благодаря чему оказался на первых страницах и в топовых прайм-таймах центральных телеканалов?

"Изучив стороны жизни известного политика, которые были скрыты от общественности, я, журналист Ярослав Сизоненко расскажу вам о роли Андрея Геруса в развале украинской энергетики, о тайном семейном бизнесе Андрея Геруса с оффшорным корнями и о том, как переплелись в Андрее Герусе политик и бизнесмен в судьбоносных для нашей страны событиях", – говорит журналист Ярослав Сизоненко.

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В центре внимания Андрей Герус оказался не только благодаря должности "главного" в парламенте в энергетике.

Внимание к собственной персоне на должности он усиливал как мог. За рекордный месяц председательства во вновь созданном комитете Герус успел отличиться "ручным" управлением "нужными" голосованиями.

"Все решения должны приниматься так, как он сказал. Нам перед комитетом присылали сообщения о том, как по каждому решению на комитете голосовать", – рассказывает народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Анна Скороход.

"Герус меня запугивал, шантажировал в зале парламента", – заявил народный депутат Михаил Волынец, свидетельствующий в суде по делу Олега Ляшко.

Несмотря на то, что важные заседания для прессы закрывали, политик все же сумел громко и под камеры – перессориться с коллегами.

"Все идет с голоса, все идет с нарушением процедуры", – говорит народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКШ Алексей Кучеренко.

"Да, чтобы те депутаты, которые не входят в монобильшинство, не могли видеть всей той глубины поправок, которые вносятся в действующие законы и ломают рынок электроэнергии в Украине", – говорит Михаил Волынец.

Но никак не вызывающее поведение и пренебрежение мнением коллег вывели фамилия Геруса в топ-запросов украинского Google.

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Политик стал героем заголовков и антигероем обсуждений через протянутую за спиной коллег поправку.

"Личность Андрея Геруса, как политика, как человека, раскрылась, когда нам, как депутатам, удалось обнаружить, что он ночью, тайно от нас всех, депутатов, внес поправку №8 в Закон о рынке", – говорит председатель Национального профсоюза шахтеров Украина Михаил Волынец.

"Неожиданно, в ночь перед рассмотрением, господин Герус внес поправку", – вспоминает народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Без обсуждения, без мнения других членов комитетов", – добавляет народный депутат Михаил Бондарь.

В украинскую историю и даже Википедию политик вошел как тот, кто открыл российский импорт электроэнергии, чем остановил все виды отечественной генерации электричества и загнал в убытки, которые насчитывают миллиарды гривен.

"Потери от поставок электроэнергии из России достигли нескольких миллиардов гривен, и для украинской энергетической отрасли", – объясняет директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Импортировано почти четыре миллиарда киловатт в час электроэнергии. Где-то, примерно, в районе двух миллионов тонн угля, то, что не было сожжено", – рассказывает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Заплаченные за российское электричество семь миллиардов лишили работы украинских энергетиков, в частности, шахтеров, и поставили их на грань выживания.

"30 тыс. человек с членами семей, это примерно 100 тыс. человек сам Павлоград – 130 тыс. человек, который от этого живет, Терновка рядом, Першотравенск рядом, и все – останавливаются", – объясняет лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

И каждого из украинцев поставили перед угрозой новых, уже подзабытых, веерных отключений света.

"Мы действительно можем быть вот в такой большой энергетической яме, из которой выбираться будет очень трудно", – объясняет председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Мотив пагубной инициативы нардепа по запуску российского электричества всегда один и тот же, раздавался сначала тихо в парламентских коридорах, а впоследствии – и громко в телеэфире.

"Народная депутатка, бывшая "Слуга народа", сделала заявление, что Герус получил 400 тыс. долл. взятки за то, что провел изменения в закон, которые открыли Украину для российского электричества", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

"Он 100% не работает на народ Украины – это факт. И здесь возникает вопрос – на кого он работает", – заявила Анна Скороход.

Геруса обвинили в злоупотреблении властью и государственной измене. Открытым производством СБУ и НАБУ он не слишком обеспокоен.

"Как открыли, так и закрыли, все нормально", – говорил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

Закрыть же импорт из России, даже после всех фатальных последствий, он так и не смог. Хотя и обещал на всю страну.

"Нам не нужен никакой импорт. Мы хотим все покупать у украинских предприятий", – говорил Андрей Герус в одном из интервью.

В конце концов, в ситуацию вынужденно вмешался сначала министр энергетики Оржель, а затем – и сам президент!

"И скажите мне, пожалуйста, о каком импорте чужой электроэнергии и угля может идти речь, когда наши шахтеры не защищены государством Украина. Это тысячи шахтеров и это их семьи", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кто такой Андрей Герус и как он попал на такую ​​ответственную и решающую для всей страны должность во власти?

Андрей Герус, который когда-то называл себя "не политиком", много лет политиком пытался стать. Еще до того, как в избирательную кампанию 2019 Андрей Михайлович "засветился" в штабах ли не всех основных фаворитов гонки, от года к году его можно было увидеть в еще большем количестве политсил.

"У него была прямо навязчивая идея стать народным депутатом, и он все делал для того чтобы это случилось", – рассказывает эксперт по вопросам энергетики Александр Трохимец.

А 2017 Геруса даже предложили избрать президентом Украины.

Но "вечный кандидат" – не профессия! Так кем же был Андрей Герус в своей "допарламентской" жизни?

"В 2007-2014 годах, а также в 2015-2016 годах Герус был в инвестиционной компании "Конкорд Кэпитал". Компания принадлежит Игорю Мазепе, который является бизнес-партнером Коломойского. Вот, возможно, и есть ответ – чьи интересы, о чем мы говорим?", – говорилось в эфире одной из телекомпаний Украины.

"Я работал в "Галнафтогазе", а потом я работал в Киеве в компании "Конкорд-капитал", – говорил сам Андрей Герус в эфире другой программы

Деловой квартал Киева. Это своеобразный украинский Уолл-стрит. В инвестиционных компаниях, которые здесь сконцентрировались, заключают крупные сделки, решают судьбу миллионов долларов, соответственно, и зарабатывают здесь больше всего. Именно здесь обрастал деловыми связями и финансовыми навыками нынешний "энергетический" нардеп Андрей Герус. И именно отсюда проторював себе путь во власть. Почему бы и нет? К правительственному кварталу здесь – рукой подать.

И такую ​​прибыльную работу в 2014 году Герус променял на кресло во власти. Как часто бывает – помогли. Как утверждали СМИ, сотрудничество тогдашнего главы Администрации Президента Бориса Ложкина с шефом Геруса по "Конкорд капитал" – Игорем Мазепой. Хотя сам Герус это отрицает.

"Да какое там Бориса Ложкина?! У Ложкина не было квот и Ложкин НКРЭУ не управлял, он вообще не имел никакого влияния на НКРЭУ, это все такие сказки. И во-вторых, какая разница по чьей квоте я там был?".

Но куда более неожиданным было то, что вчерашний инвест-менеджер и чиновник вдруг оставил властный кабинет.

"9 месяцев я там продержался и больше я там работать не стал и не смог", – объяснял Андрей Герус, что был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (27 августа 2014 – 27 июня 2015).

Зато "стал" обычным активистом и "смог" создать общественную организацию. Эксперт Герус просто не сходил с телеэкранов. Комментировал все, что угодно, и где угодно на энергетическую тематику.

"Карьеру эксперта Андрей Герус начал вот в этой обычной многоэтажке. Неподалеку студгородка Киевского Национального университета он зарегистрировал "Ассоциацию потребителей энергетики и коммунальных услуг", – рассказывает журналист Ярослав Сизоненко.

Но рядовые потребители не могли не заметить, что деятельность организации Геруса их отнюдь не касалась. Вся работа "Ассоциации" сводилась к атакам – в судах, соцсетях и телеэфирах – на формулу ценообразования угля "Роттердам +". Она влияет на высокие тарифы только для промышленных потребителей электричества.

"А значит – лучше было бы назвать эту общественную организацию – "Ассоциацией защиты от высоких тарифов заводов". К примеру, ферросплавных", – говорит Ярослав Сизоненко.

При этом политик и не стеснялся прямо назвать владельца заводов – крупнейших потребителей электричества.

"Вы упомянули олигарха Коломойского, действительно есть такой человек, его заводы потребляют около 4% электроэнергии в Украине", – объяснял народный депутат Андрей Герус во время программы "Свобода слова Савика Шустера" 25 октября 2019 года.

"Один его ферросплавный завод использует больше электроэнергии, чем Тернопольская и Ивано-Франковская области вместе", – объясняла во время этого же эфира народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Ну, господин Герус, понятно, в чьих интересах действует, он и не скрывал это, у него всегда была эта тема болезненна", – говорит политолог Тарас Загородний.

"Что такое Герус? И вообще, что там находится, кто такой Герус? Это лоббист, это обычный лоббист, такой же, как и многие другие. У нас все это называется общественным активизмом, когда-то это уже было, а еще называлось – экспертная среда", – говорит политолог Михаил Чаплыга.

Против "Роттердам +" Герус пытался даже судиться! Правда, безуспешно.

"Была подана жалоба в Европейский суд по правам человека по поводу этой ситуации с "Роттердам+", – заявлял Андрей Герус.

И даже когда формула уже не действовала, Герус не оставлял самоотверженных атак на такой невыгодный Коломойскому "Роттердам".

"2018 год прошел у нас под знаком "Роттердам+". Герус посвятил "Роттердаму" 159 постов, вспоминал его каждые 2-3 дня", – объясняет в заметке в соцсети адвокат Ирина Одинец, 26 декабря 2018.

"В течение двух лет с помощью своих телеканалов, ЛОМов, сайтов и других и инструментов людям монотонно вживляли в мозги, что "Роттердам+" – это преступление", – объясняет в соцсети адвокат Ирина Одинец 26 декабря 2018.

"Ну раструбили, раструбили, а сегодня посмотрели – самая низкая цена по "Роттердаму+". Сама низкая", – заявил экс-глава Луганской ОГА Геннадий Москаль.

"Вот сам этот провал, эта болтовня Геруса по Роттердаму просто показывает, что дилетантский человек, потому что, действительно, уже за это время можно же было все доказать, так?", – говорит народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Досудебным расследованием не установлено признаков необоснованности применения такого инструмента", – из официального ответа НАБУ на запрос Информационного бюллетеня ICC Ukraine.

"Это означает, что это все и дальше будет оставаться исключительно в пропагандистской сфере", – говорит политолог Валентин Гладких.

50 оттенков Геруса. Что заставило председателя парламентского комитета говорить на непарламентском языке?

Хотя Андрей Герус всю свою профессиональную жизнь и был близок к крупному бизнесу, собственного официально не имел никогда. В инвестиционной компании Concorde Capital он занимался делами других предпринимателей, а созданная им "Ассоциация ..." – зарегистрирована в Минюсте как неприбыльная, хотя до сих пор собирает донаты и платит зарплаты.

Да и сейчас предпринимательство для него – табу: запрещает статус нардепа.

"Сейчас Андрей Герус вот здесь, на третьем этаже, занимает кабинет председателя комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ. Впрочем, еще задолго до вхождения во власть напрямую к "парламентской кухни" он прикоснулся опосредованно. Вот сюда, в ресторан отеля "Национальный", поставляли продукцию из семейного предприятия Геруса. Ею и кормили народных избранников, которые здесь селились. Этим бизнесмен Андрей – тогда еще от власти далекий – хвастался в соцсетях", – рассказывает журналист Ярослав Сизоненко.

"Есть у меня теща и тесть. Несколько лет назад построили в Киевской области небольшой завод – делают мясные и колбасные изделия (вкусные)", – сообщал Андрей Герус.

А, следовательно, успешные бизнесмены – родственники нынешнего нардепа, а не он сам. Что часто случается в украинских реалиях. А речь идет о заводе под Киевом, который вырос здесь в 2013 году.

"Недавно они выиграли тендер на поставку в гостиницу Национальный – это там, где живут депутаты", – с сообщения в соцсети Андрея Геруса, 15 апреля 2016.

Здесь Андрей Герус скромно умолчал, что в список владельцев мясо-колбасного бизнеса входят не только тесть и теща, но и его жена, Наталья Герус. Но, при этом, ее заработков от этого предпринимательства он еще ни разу не декларировал! Ни словом не упомянул также другого совладельца бизнеса – швейцарскую компанию, которая влилась в семейное дело именно в то время, когда Андрей Герус влился в семью Клюка.

"Скажите, пожалуйста, каким образом вашей жене удалось привлечь к своему предприятию швейцарских инвесторов?", – спрашивает журналист у Андрея Геруса.

"Спросите у жены", – отвечает тот.

"Ну, просто вы были на тот момент специалистом по инвестициям", – уточняет журналист.

"Да", – соглашается Андрей Герус.

Но вот небольшая нестыковка: на сайте компании – ни слова об инвестициях в Украину или любую другую страну. Заявленный спектр услуг – совсем другой:

"Мы являемся швейцарской консалтинговой компанией".

"Одна из услуг – это "поселение" в Швейцарии, то есть "создаем, управляем филиалам дочерних компаний для иностранных компаний Швейцарии", – объясняет специалист по обучению и развитию аналитической системы "youcontrol" Максим Боровик.

Все запросы к швейцарской компании с международной деятельностью, чтобы прояснить закономерные вопросы устно или письменно, остались ею проигнорированы, по телефону общаться там тоже отказываются.

"Поэтому я попросил свою коллегу узнать в самой Швейцарии о успешное сотрудничество с семейной компанией Андрея Геруса. Лично у его тезки – Андреаса Нимака, который записан на сайте генеральным директором", – рассказывает журналист Ярослав Сизоненко.

Но "швейцарское интервью" завершилось, как только журналисты представились почтенному инвестору, еще до первого вопроса.

"Здесь никто вам помочь не может, поэтому, пожалуйста, уезжайте отсюда немедленно! Иначе за 10 минут я вызову полицию", – ответили журналистам.

Совпадение это или закономерность – но после этой неудачной беседы швейцарская компания вдруг вышла из перечня бенефициаров "Соломенского МПЗ".

"После моих вопросов об этих совпадениях Андрей Герус вдруг пригласил меня одного, без оператора, в собственный кабинет", – рассказывает Ярослав Сизоненко.

И за закрытыми дверями и без камеры – слова нардеп уже не подбирал ...

"Вам не стыдно такой х ... йней заниматься, простите? Вам не стыдно чем вы занимаетесь? Это журналистика? Этой х ... рней заниматься?!" – говорит Андрей Герус.

"Такая резкая реакция украинского народного избранника и подозрительная – швейцарского инвестора – заставили меня с большей бдительностью присмотреться к успешному международному бизнес-проекту. И окунуться в дебри украинской-швейцарских бизнес-отношений. Что вылилось в целое международное расследование. Но – обо всем по порядку", – говорит Ярослав Сизоненко.

История семейного бизнеса жены Андрея Геруса берет начало в 2008 году.

"Они этим бизнесом давно занимались. До меня", – объясняет Андрей Герус.

Родители Натали Герус, супруги предприниматели, Александр и Ирина Клюки, основывают в Киеве мясоперерабатывающий комбинат "Соломенский МПЗ". Но на пути его успешному старту сразу же становится самый масштабный в истории мировой финансовый кризис.

4 гривны, 7, 8, 9 и даже 10 за доллар – и такое по всей стране, в каждом обменнике! Только в течение одного декабрьского дня 2008 года! От таких колебаний во время мирового кризиса вздрагивала украинская экономика и весь бизнес. Их лихорадило и в следующем году, а последствия "откашливали" даже и в 2011-м.

Вместе со всем бизнесом во всем мире – замирает в 2008 году и бизнес-проект супругов Клюков, который только успел родиться. Несколько лет – никаких заметных сдвигов и перспектив развития.

Дело не шло почти до конца 2011 года. Потом последовательно произошли несколько вещей – дочка Наталья вышла замуж за инвест-менеджера Андрея Геруса, стала совладелицей семейного предприятия, а с ней в состав акционеров вошла и швейцарская компания "EDG Consulting Ltd".

"Есть родители, дети, что-то оформили на себя, что-то на их дочь. Ну в чем вопрос?", – спрашивал Андрей Герус.

"2011 год. Украинский бизнес продолжает терять под тяжестью последствий кризиса 2008 года, а 73% в хронике экономических преступлений – это рейдерство. То есть – три четверти правонарушений. Для предпринимателей уверенность в завтрашнем дне и в том, что их успешное дело не "отожмут" – непозволительная роскошь. Именно в это время, после союза сердец Андрея и Натальи, и как следствие – кооперации швейцарско-украинских бизнесов – на свет появляется продукция производства компании Андрея Геруса", – рассказывает Ярослав Сизоненко.

На фоне тотального выхода обедневших иностранных инвесторов из нашей страны, которая и до кризиса не могла похвастаться особо благоприятным инвест-климатом, швейцарцы "EDG Consulting Ltd" не просто приходят в Украину, в "Соломенский МПЗ". Они дают реальные деньги – почти восемь миллионов гривен, что по курсу 2011 составило чуть более миллиона долларов.

"Я всегда занимался привлечением инвестиций в Украину, нужно, чтобы были инвестиции из Швейцарии, нужно, чтобы были инвестиции из Европы", – объяснял народный депутат Андрей Герус.

На полученный миллион долларов с 2011 по 2013 годы "Соломенский МПЗ" строит производственный комплекс под Киевом. Продукция производства Клюка-Герус расходится по общеукраинских торговых сетях, выигрывает в тендерах аппарата Верховной Рады.

"Тендер они выиграли, когда "Национальный" перешел на систему закупок ProZorro", – из сообщения в соцсети Андрея Геруса, 15 апреля 2016.

Действительно – "выиграли", и действительно – благодаря "ProZorro" начали кормить нардепов колбасами.

И, какими именно – Герус отрекламировал в комментариях к своему сообщению.

"Бренды Ле Филе и Добра" – говорилось в заметке.

И именно здесь, именно на этом моменте давайте остановимся.

"Я расскажу вам другую историю – ведь история Андрея Геруса об успешном мясном бизнесе уже в этой короткой фейсбук-заметке начинает трещать и лезть по швам из-за лжи", – говорит журналист Ярослав Сизоненко.

"Ну, на самом деле, там немножко не так было", – объяснял Андрей Герус в эфире одного из телеканалов.

Гениальная ложь всегда замешана на правдивых фактах, поэтому выглядит убедительней. А теперь, как говорят наперсточники, "начинайте следить за руками". Вот вам разногласия.

Упомянутый Герусом тендер выиграл не "Соломенский МПЗ" Клюков-Геруса, а ООО "Натурпродукт" – это видно из открытых реестров "PROZORRO".

И именно это предприятие "Натурпродукт" производит прорекламированные Герусом колбасы брендов "Ле филе" и "Добра".

Но никакого официально-юридического отношения к "Натурпродукту" династия Клюков-Геруса не имеет. Хотя при этом тестя Геруса называет "совладельцем" ООО "Натурпродукт" сайт университета, в котором тот возглавляет совет работодателей. В сжатой вузовской заметке четыре абзаца текста и почти три десятка фотоснимков иллюстрируют, как Александр Клюк, а именно так зовут тестя Андрея Геруса, возил университетскую делегацию на уже упомянутый завод под Киевом.

"Клюк Александр Дмитриевич провел экскурсию по новому и современному предприятию, а при обсуждении проблемы в обучении студентов, их теоретической и практической подготовки была достигнута договоренность о прохождении практического обучения магистров", – говорится в тексте.

"Да, это именно тот завод, о строительстве которого по заказу "Соломенского МПЗ" я уже рассказывал. И он же – принадлежит ООО "Натурпродукт". Как и колбасы Клюков-Герусов "Ле филе", "Добрай", как и выигранные ими тендеры. Итак, опять-таки, Герусам и Клюкам официально не принадлежит. Но водить туда экскурсии и називатиcя его совладельцами – это им не мешает", – подчеркивает журналист Ярослав Сизоненко.

"Делегация во главе с деканом факультета пищевых технологий ... посетили предприятие выпуска натуральной мясной продукции ООО "Натур Продукт", совладельцем которого является Клюк Александр Дмитриевич", – говорится в сообщении.

Дальше – еще интереснее. Третье произведение колбасно-мясного производства, рекомендованное Герусм к потреблению, производится и не "Соломенским МПЗ", и даже не "Натурпродуктами". Которые, как мы уже выяснили, имеющие отношение к Клюкам-Герусам. Де-факто – хотя и не де-юре. Но вот третья названная Герусом колбаса производилась еще одним предприятием, уже третьим в этом списке. То есть – конкурентами! И – по еще одному совпадению – при содействии тех же швейцарцев с "EDG Consulting Ltd", принадлежавших к совладельцам ...

"И еще органическая – Этно Продукт", – комментировал продукцию Андрей Герус.

Рецепт приготовления "Швейцарского новогоднего салата" довольно прост. Для этого нам, помимо прочего, понадобятся – колбаса (2 вида), маринованные огурцы, груша, майонез, сметана или несладкий йогурт. Два виды колбасы. Мелко ее нарезаем соломкой. Далее – "обогащаем" витаминами, заправляем смесь. Перемешиваем и пробуем. Вкусно! В финале уже и непонятно, сколько на самом деле сортов колбасы и какой использовано. Поэтому неудивительно, что и сам причастен к приготовлению "международного бизнес-салата" Андрей Герус, наконец, запутался – где здесь чья колбаса намешана и стал рекламировать продукцию де-юре – своих соперников", – объясняет Ярослав Сизоненко.

Упомянутая колбаса "Органическая "Этно продукт" – производится одноименной компанией "Этнопродукт".

И этот поворот в показаниях Геруса о семейном деле ведет нас именно к ней. И настоящей истории бизнес скандального нардепа.

Итак – бренд "Этно продукт". Прорекламированное Герусом изделие, права на который якобы принадлежат его теще и тестю. Действительно же эта мясная продукция производится и принадлежит одноименной фирме бизнесмена Олега Жуковского.

"Этнопродукт" – аграрное предприятие с замкнутым циклом производства органической сельскохозяйственной продукции. Имеет собственную торговую марку, которая представлена ​​двумя юридическими лицами – ООО "Этнопродукт" и ЗАО "Этнопродукт", – говорится в сообщении.

"Основал сам проект "Этнопродукт", группу компании "Этнопродукт" Олег Жуковский в 2008 году", – объясняет директор ЗАО "Этнопродукт" (2010-2011), специалист по органическому фермерству Роман Макухин.

"Он выкупил землю в Черниговской области и там пытался создавать органический бизнес", – говорит генеральный директор ЗАО "Этнопродукт" Андрей Николаюк.

По состоянию на 2020 в активах "Этнопродукта" – около 4000 га органической земли и 1000 голов крупного рогатого скота. Предприятие специализируется на выпуске молочной и мясной продукции, а также выращивании овощей, бобовых и зерновых.

"Возникла идея создать небольшую ферму под Киевом, на два-три гектара, где бы был натуральный способ производства", – рассказывает председатель наблюдательного совета ЧАО "Этнопродукт" Олег Жуковский.

И вот здесь стоит сделать важное уточнение: "Этнопродукт" якобы к Герусу отношения не имеет – официально, по открытым документам и реестрами. Но вот в соцсетях можно найти фотографии с совместного отдыха детей – депутата Андрея Геруса и гендиректора "ЭтноПродукт" Андрея Николаюка. Который является двоюродным братом жены Геруса.

"Значит, там есть у тещи моей и тестя, у тещи моей есть родная сестра. Ее фамилия Николаюк. У нее есть муж Николаюк Александр. И там Николаюк Андрей", – объяснял Андрей Герус во время общения с журналистом Ярославом Сизоненко.

И не только семейные связи, и не только реклама от Андрея Геруса "объединяют" бизнес Герусов-Клюков и Жуковского и его топ-менеджера Николаюка. Общим для них стал и швейцарский инвестор "EDG Consulting Ltd" – один на двоих. И даже производственные мощности у них – общие.

"Село Глубокое – меньше чем за полсотни километров от столицы. Здесь есть все необходимое для производства колбас: мясной цех, склад, несколько работников.

Но вот для фирм-конкурентов и на этих полутора гектарах – слишком тесно. Они, как правило, и с прилавков магазинов в бешеной погоне за покупателем друг друга пытаются выжать. Но вот на этом заводе конкуренты свои колбасы почему изготавливают чуть ли не на одном конвейере, да еще и получают – загадочного швейцарского инвестора – тоже одного на двоих. И сумму инвестиций от него – тоже одинаковую", – поясняет журналист Ярослав Сизоненко.

Вопреки всем законам рынка, на этом небольшом заводе годы успешно и дружно уживаются трое конкурентов: Соломенский МПЗ, "Натурпродукт" и "Этнопродукт".

Клюки-Герус и Жуковский строили его вместе – на деньги, полученные ими якобы от швейцарцев.

"Они там вместе что-то строили. Кто-то какие-то деньги давал, кто больше строительством занимался ", – объяснял Андрей Герус в своем кабинете.

Выстроення схема сотрудничества выглядит следующим образом: "Соломенский МПЗ" и "Жтнопродукт" построили, "Натурпродукт" только там зарегистрировался – начал выпускать колбасы собственных брендов "Ле филе" и "Добра". И параллельно – органическую мясную продукцию марки "Этнопродукт" по заказу, соответственно, "Этнопродукта".

И вот если связанность бизнес Клюков-Герусов и Жуковского сомнений и вопросов не вызывает, то многие из них остается к загадочному швейцарскому инвестору.

"Перед тем, как собрать первый урожай, Жуковскому пришлось немного подождать ....

Первое молоко собственного производства он попробовал в 2011 году. К концу года 25% акций компании "Этнопродукт" купил швейцарский предприниматель Андреас Ньюмак, который инвестировал в бизнес $ 1 млн", – говорится в статье издания "УкрАгроКонсалт".

Но на самом деле никакого швейцарского инвестора не было, просто не существовало, убежден тогдашний директор "Этнопродукт".

"На самом деле швейцарского инвестора, как такового, у нас не появилось – тогда это был украинский инвестор просто со швейцарской компанией, которая инвестировала", – говорит директор ЗАО "Этнопродукт" (2010-2011), специалист по органическому фермерству Роман Макухин.

"Они не мутные, они – обычная швейцарская компания, которая предоставляет услуги там по приему денег там, ну, таких компаний", – объяснял Андрей Герус.

"Такими компаниями, со скрытыми бенефициарами очень часто пользуются известные бизнесмены, для того чтобы их бизнес не был так заметен. Эти средства прячут в первую очередь от налогов, и во-вторых – от нежелательных наблюдателей, если так можно сказать", – объясняет юрист, партнер адвокатского объединения Андрей Тригуб.

"В Украине очень часто говорят, что крупнейший инвестор в украинскую экономику – это Кипр, Кипр якобы инвестирует огромные деньги. Вот таким же образом появляется швейцарский инвестор и, к сожалению, это не был какой-то стратегический инвестор", – говорит директор ЗАО "Этнопродукт" (2010-2011), специалист по органическому фермерству Роман Макухин.

"Зачем швейцарские бизнесмены рисковали, инвестируя в наиболее неблагоприятное для этого время, и почему внезапно пошли, просто оставив свой бизнес в Украине? За ответами отправляемся за две тысячи километров – в страну сыров, часов и банков", – говорит журналист Ярослав Сизоненко.

Федеративная республика Швейцария – мировой финансовый центр.

Самая богатая страна мира по размеру ВВП на душу населения, она не входит в Евросоюз и Европейский экономический союз.

"В своем кабинете Андрей Герус, пригласив для частной беседы, убеждал меня, что компании "не мутные, в Швейцарии так просто мутная компания бы не работала", – рассказывает журналист Сизоненко.

И все же – и "мутных" здесь тоже предостаточно.

"В Швейцарии не все реестры открыты так, как в Украине. Нет информации по учредителям, директорам, так как в наших – с кем они связаны? Кто зарегистрирован? Когда? И так далее", – объясняет специалист по обучению и развитию аналитической системы "Youcontrol" Максим Боровик.

Несколько лет Швейцария была в перечне оффшорных стран.

Одна из самых громких украинских историй по этой тематике, наверное, связана с деятельностью скандального бизнесмена беглеца из Украины.

"Государственная служба финансового мониторинга в своих отчетах 2018 вспоминает Швейцарию как юрисдикцию, которая может быть связана с отмыванием средств, полученных преступным путем", – говорит юрист Андрей Тригуб.

Банковскую тайну швейцарцы соблюдают жестко. Их не заставила ее раскрыть даже мощная налоговая служба США, требовавшая предоставить информацию о 52 тыс. счетах американцев, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.

США расследуют – не скрыты ли миллиарды долларов, спрятанных от уплаты налогов, в крупнейшем банке Швейцарии. Сейчас Швейцария считается налоговым убежищем для многих самых богатых людей в мире.

"Именно поэтому Швейцария популярна для оффшорных компаний – нету концов, все", – говорит Максим Боровик.

Имея всего лишь 8,5 млн населения, Швейцария сосредоточивает в себе около 40% мирового управления капиталом.

Но мне нужно найти здесь только двух человек. И одну организацию – их "EDG Consulting Ltd" – швейцарская консалтинговая компания, предоставляющая консультации физическим и юридическим лицам в сферах администрирования предприятий, ведения бухгалтерии, управления персоналом, налогов, права, аудита, а также по вопросам инвестиций в развивающиеся рынки .

"Можно проверить это легко – зайти на те же реестры на тот же сайт швейцарской компании, посмотреть, что это просто такая общая сервисная компания, которая предоставляет услуги по бухучету и другие услуги коммерческого характера", – говорит директор ЗАО "Этнопродукт" (2010-2011), специалист по органическому фермерству Роман Макухин.

"Мы берем сейчас эту компанию, так, на их сайте указаны услуги, которые они предоставляют, и вот одна из услуг – это "поселение" в Швейцарии, то есть "мы создаем, управляем филиалами дочерних компаний для иностранных компаний Швейцарии", – говорит эксперт Максим Боровик.

Официальными представителями компании есть два директора – Андреас Нимак и Феликс Фе. Главный офис EDG Counsulting зарегистрирован в кантоне Швиц, Швейцария.

Кантон Швиц славится не только живописными горными пейзажами. Это – один из старейших административных районов почти 800-летней Швейцарии, который, собственно, и подарил название стране. А еще он входит в тройку кантонов-лидеров страны в самом государстве и в топ-10 лучших мест с самыми низкими налогами в мире.

Именно здесь, в коммуне Фойзисберг на улице Штуцштрассе, и зарегистрирована компания "EDG Consulting Ltd".

На лестнице выше звонка, на сигналы которого нам никто не ответил, находим и сам якобы "главный офис" международной компании. По "украинскому признаку" фирм-прокладок – и здесь, в Швейцарии, он оказывается всего лишь квартирой одного из директоров – Феликса Фе.

О генеральном директоре Феликса Фе спрашиваем у его соседа этажом ниже.

"Он часто отсутствует, на этой неделе никого не было", – говорит сосед.

Что ж – ни директора, да и вообще – никого – в серьезной международной финансовой компании посреди рабочего дня нет?

Нам подсказывают, что офис "EDG Consulting ltd – в Цюрихе, где-то на Льовенштрассе. Это недалеко от Главного вокзала.

Но сначала решаем побывать по другому, официальному адресу, указанному на сайте самого EDG Consulting ltd – в городке Хам, в кантоне Цуг.

Здесь повезло несколько больше – человека, который не только знает EDG Consulting ltd, но и получает их почту, удалось заскочить прямо на входе в компанию.

"Только один-два дня в неделю они работают здесь. Преимущественно утром. Главный офис в Цюрихе ", – объясняет мужчина.

Но вот на сайте самой EDG Consulting ltd указанный мужчиной "Интерис" представлен как их партнер – отнюдь не главный офис EDG Consulting ltd.

И что интересно – на сайте самой компании "Интерис" ее представителями-директорами указаны те же Андреас Нимак и Феликс Фе. Получается – сами себе и представители, и партнеры. И удобно – обе структуры по одному адресу!

"Одни и те же контакты для различных компаний, для более-менее заметных, то есть один телефон для связи 10-ти компаний – это признак того, что, скорее всего, они связаны и имеют признаки фиктивности", – говорит юрист Андрей Тригуб.

Итак, идем в "Интерис", еще одной компании с орбиты EDG Consulting ltd, что имеет общих на две фирмы руководителей. Как и отмечал сосед одного из них, Феликса Фе – это Льовенштрассе, 20 возле железнодорожного вокзала.

И еще одна интересная находка: в списке компаний на входе, кроме "Интерис" – "Lion AG", уже третья структура, возглавляемая разыскиваемым нами Андреасом Нимак.

Но вот нонсенс – в возглавляемой Андреасом Нимак компании, указано и на ее сайте, и на входной табличке – директора с таким именем не знают!

"Я не знаю этого человека. Я работаю здесь более пяти лет, если я не знаю – то никто не знает. Возможно, Феликса Феаеха знаете? – Нет ", – отвечает женщина.

Следовательно, работники офиса, оказывается, не знают ни одного из своих двух директоров и никогда не слышали даже их имен! Никогда за 5 лет! Однако "украинский след" их швейцарской компании заинтересовал нашу собеседницу.

Наша собеседница по имени Или просит подождать и куда исчезает с выдержками из открытых украинских реестров, которые мы ей предоставили. Появляется женщина за несколько минут с сообщением: ответственное лицо, которое могло бы пролить свет на вопрос – в командировке. Сама же она, мол, никакой информацией не обладает.

"Ничего не сказали" и никоим образом не помогли пролить свет на ситуацию визиты и к третьему партнеру EDG Consulting ltd. Юридическая фирма, которая на сайте обещает решить все наши проблемы, на практике даже не открывает нам двери.

Не только на личный контакт в организации не идут – они игнорируют несколько информационных запросов об интервью или хотя бы краткий комментарий. Электронные письма и даже бумажное, что бросаем в ящик на входе ко всем их представительств.

На попытки связаться с ними – тот же результат. То есть – его отсутствие.

"Я звоню вам из Украины, из украинского телеканала, я бы хотела узнать, получили ли вы наше письмо?" – спрашивает журналистка.

"Я проверить. Секунду, побудьте на линии", – "Я очень извиняюсь, но мы не можем говорить с вами. Спасибо!" – отвечают нам.

"Гораздо больше в коммуникации везет мне – как частному лицу. Я обратился с легендой – как хочу воспользоваться услугами "EDG Consulting ltd" как частный предприниматель ", – говорит журналист Ярослав Сизоненко.

"Работаем со всеми только по рекомендации швейцарских банков. Исключительно. То есть, если приходят люди со стороны, мы не работаем с клиентами", – объясняют журналисту.

То есть, система шифровок здесь – как в фильмах о британских шпионах, или – швейцарських банкирах!

"Есть банкир, который вас знает и может вас порекомендовать нам. Вы должны знать этого банкира лично. То есть, это не должен быть звонок: "Здравствуйте, я представитель такого банка ...", – объясняют нам.

Что связывает украинского политика со швейцарским зиц-председателем?

В одном из офисов компании EDG Consulting ltd к нашему визиту оказались готовыми, что о нем были предупреждены.

"Вы из телевидения? Извините, здесь только офис. Не снимайте", – просят журналиста.

При этом человек, который утверждает, что журналисты зашли якобы в его офис, одетый по-домашнему, и разутый – в одних носках.

"Хорошо. Но мы отправили емейл и нам никто не ответил, и мы бы хотели ... " "Это не моя проблема. Ответственное лицо сказало мне, что вы должны уйти", – отвечает мужчина. "Мы можем оставить вам письмо? Мы должны были отдать его Андреасу Нимаку или Феликсу Фаех" – "Хорошо. Но вы должны уйти", – говорит мужчина. "Хорошо. А может, мы сможем поговорить с пресс-секретарем или кем-то еще?"

"Это не моя проблема", – отвечает мужчина.

В течение недельных поисков застать директоров международной финансовой компании дома или в их офисах так и не удалось.

Сомнительно результативным оказался предыдущий визит журналиста к директору EDG Consulting ltd "ИДиДжи" Андреасу Нимаку. О нем – чуть подробнее, ведь важной здесь может быть любая деталь.

Этого швейцарца немецкого происхождения СМИ в Украине вспоминали чаще всего – в контексте бизнеса родственников Андрея Геруса.

Связан швейцарец Андреас Нимак и со своим скандально известным украинским тезкой Андреем Герус. Правда, опосредовано.

Став народным избранником, Герус оставил созданную и руководимую им "Ассоциацию потребителей энергетики и ЖКХ". Новым главой общественной организации стал его давний приятель – Владимир Грынив. Еще около 15 лет назад Грынив руководил агентством по недвижимости 10% акций которой приобрела компания, возглавляемая Андреасом Нимаком.

И если Андреас и не знает Андрея Геруса – то общие знакомые в них наверняка есть.

"Мы с Украины, журналисты. Мы ищем Андреаса Нимака. Это вы?"

"Нет". "Может, вы знаете что-то о EDG Consulting ltd?" "Нет", – отвечает мужчина.

Перед визитом журналисты нашли множество фотопортретов Нимака – ошибиться было невозможно.

Но не будешь же настаивать, когда человек говорит, что он – это не он. Журналисты спросили снова о его компании.

"Может, Вы знаете этот сайт? Я покажу вам картинку. EDG Consulting ltd- вам знакомо?" "Простите ...", – говорит мужчина.

Мужчина с женщиной исчезли в доме, но вот появляется соседка Нимака. Подтверждает его личность.

Итак – это он. Очередная попытка пообщаться с Андреасом Нимаком. Уже третья. Мужчина, которого журналисты застали в грязных перчатках и резиновых сапогах, закрылся в доме и нервно ищет что-то в компьютере. И уже не так любезен.

"Здесь никто вам помочь не может, поэтому, пожалуйста, кезжайте отсюда немедленно! Иначе за 10 минут я вызову полицию", – отвечает он.

Журналисты едут, а вопрос все еще остаются.

"Представьте, что вас застали на приусадебном участке вездесущие журналисты. Ну, просто ошиблись, ища кого-то другого – бывает такое.

И вот Вы, выпроводив их, вдруг бросаете свои "огородные дела", сбрасываете перчатки, идете к компьютеру, разувшись на пороге, и что-то начинаете кому-то писать. Что может заставить вас спешно осуществить все эти "внеплановые" манипуляции продолжительностью не менее четырех минут? Если на самом деле – ничего экстраординарного не произошло?" – спрашивает журналист Ярослав Сизоненко.

И чего бояться почтенному швейцарскому инвестору семейного бизнеса Андрея Геруса?

"Массовая история, когда директором компании значится местный житель, который на самом деле лишь номинальная человек", – объясняет юрист, партнер адвокатского объединения Андрей Тригуб.

Интересно и показательно, что Андреас Нимак фигурировал в скандально известных "Панамских бумагах". На сегодня руководит 30 компаниями, а всего порулить успел более чем 70-ю!

"Когда директор или топ-менеджер предприятия не может ответить или очень избегает общения с журналистами, безусловно, это может выглядеть подозрительно и наводит на размышления, или он действительно принимает участие в этой компании", – говорит Андрей Тригуб.

Стоит отметить, после визита журналистов Андреас Нимак и его жена внезапно удаляют все фото с ним в соцсетях. И не только.

"Деньги любят тишину, а грязные деньги – еще и темноту. После нашего визита швейцарские инвесторы, вложившие миллионы долларов в украинские предприятия, вдруг официально вышли из семейного бизнеса Герусов и Николаюков. Во времени это совпало со скандалами, которые намертво приковали внимание к персоне Андрея Геруса через пролоббированое ним восстановление импорта российской электроэнергии", – говорит журналист Ярослав Сизоненко.

Зайдя в декабре 2011 года у предприятия Жуковского и Клюков-Герусов, подозрительное швейцарское "EDG Consulting Ltd" стало владельцем 25% акций и в одном, и во втором. И кого же осторожны европейцы поставили своим менеджером? Зная, насколько в Украине сильные кумовство и коррупция ...

Швейцарские инвесторы назначили своего коммерческого директора – Андрея Николаюка.

"Он глаза иностранной инвестиции. Контролирует, чтобы инвестиции были правильно распределены", – из интервью Олега Жуковского интернет-изданию "Бизнес Цензор", 5 октября 2017 года.

Да, вы все правильно поняли! В стране высоких бизнес-рисков и кланово-родственной поруки якобы швейцарский, якобы инвестор управлять собственными активами ставит члена чужой ему семьи.

Когда в разгар громкого скандала вокруг открытия Андреем Герус российского импорта электричества компания "EDG Consulting Ltd" вдруг выходит из перечня бенефициаров украинских предприятий, кто заходит туда вместо них? Да, тот самый Андрей Николаюк – который является двоюродным братом жены Андрея Геруса.

"Вы можете посмотреть прямо на сайт, зайти и посмотреть кто остался в команде кроме Олега Жуковского, кто еще есть. Или зайти посмотреть в реестре, кто среди акционеров компании", – говорит директор ЗАО "Этнопродукт" (2010-2011), специалист по органическому фермерству Роман Макухин.

"Это их история, меня там и близко нет. Я живу в Украине. Я жил в Украине в это время". "Собственно, является оффшорная компания, на которую из Украины выводится ..." – спрашивает журналист. "Вам не стыдно такой х ... йей заниматься, простите?", – говорит Андрей Герус.

"Представьте, собственные кровные вы решаете приумножить, инвестировать. И вкладываете в довольно рискованное время, в стране с высокими инвестиционными рисками, вездесущим рейдерством. И все же вкладываете, и так много, что в итоге становитесь совладельцем фирмы. И даже получаете право назначать в ней руководителя – чтобы следил за вашей долей. И вы ставите управлять вашими сбережениями человека – но не своего, а местного, для вас чужого, представителя этой же фирмы. А потом – идете из бизнеса, оставляя все ваши инвестиции – ему же. Представляете? Я тоже – нет.

Поступить так глупо с вашими деньгами вы можете, наверное, лишь при условии, что они на самом деле – не ваши. И никогда не были. А сделать так вас просто "попросил" их настоящий владелец. Чтобы – не "светить" средства, спрятавшись в тени. И кто же он? По логике – это тот, от кого вы их получили, и кому, после всех этих манипуляций – все деньги и отдали", – говорит журналист Ярослав Сизоненко.

"Мама будет переживать, мне там звонить. Или там теща, – о, пошел в Верховную Раду, теперь нам проблемы с заводом, о нас показывают", – сказал Андрей Герус.

"С моих источников известно, что только в течение одного года подозрительные швейцарские инвесторы увеличили уставный фонд предприятия "Соломенский МПЗ" из двух миллионов гривен – до 20-ти! То есть почти в 10 раз! Сомнительные швейцарцы вошли в семейный бизнес, когда Герус вошел в семью, и ушли, когда Герус оказался в центре пристального внимания общественности и правоохранительных органов. А выводы – делайте сами", – заключает журналист Ярослав Сизоненко.

"Традиция скрыть капитал у нас многолетняя. Я веду к тому, что фиктивными компаниями пользуются не только преступники, где бизнес существует только на бумаге, от нежелательных наблюдателей, если так можно сказать", – говорит юрист Андрей Тригуб.

Андрей Герус после многочисленных неудачных попыток получить мандат, в парламент наконец прошел по спискам президентской партии "Слуга народа". И чуть ли не сразу подвел Президента под скандал.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие", – заявил Андрей Герус, в одной из программ.

Только возглавив вновь комитет по энергетике и ЖКХ в парламенте, Андрей Герус открыл российский импорт электричества – чем снова нанес репутационный удар по президенту.

"Я не знал, правду вам скажу – я не знал, что именно это решение было сделано специально для Российской Федерации", – говорил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне.

А учитывая рассказанную журналистами швейцарскую историю, Андрей Герус недалек от того, чтобы и в третий раз бросить тень на Президента.

Причем, если частная швейцарская бизнес-история семейного бизнеса Геруса завершится еще одним таким репутационным ударом – пострадать уже могут не только и не только высокие чиновники, но и глобально – межгосударственные отношения Украины.

"Можно сколько угодно строить из себя патриота, общественного активиста, идейного пассионария, который стремится изменить страну к лучшему. Но, когда, при этом делаешь только то, что выгодно тебе, стране-агрессору и отдельным бизнесменам, а Украина вредит – твои действия о тебе скажут гораздо больше и красноречивее", – говорит журналист Ярослав Сизоненко.

"Господин Герус, я думаю, давно уже, ну по ту сторону баррикады, он точно не там где украинцы, точно не там где потребители, он обслуживает другие интересы и я, к сожалению, не генеральный прокурор, понимаете?" – говорит народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

"И Российская Федерация, как страна агрессор использует пятую колонну и будет использовать, вербовать на самом высоком уровне", – говорит председатель СБУ (2006-2010, 2014-2015) Валентин Наливайченко.

"Враг Украины, слуга России Герус сделал все, чтобы уничтожить энергетическую независимость страны", – говорит лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

"Те люди, которые создали эти коррупционные схемы, вокруг энергетического сектора, они набивают себе карманы, но они грабят страну, они грабят шахтеров и их семьи", – объясняет народный депутат, независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"Что стояло за тем решением пустить в Украину российское и белорусское электричество, чьи лоббистские интересы, кто на этом заработал, на какие оффшорные счета пошли деньги, сколько от этого получил Герус? Миллионы долларов, о чем уже заявляли его коллеги", – заявляет Олег Ляшко.

"Скорее всего Андрей Герус является главным инструментом, но выгодополучателями этих махинаций являются совсем другие люди, но этим должны разбираться правоохранительные органы", – говорит политолог Сергей Быков.

"Смотрите, отрасли падают одна за другой, я беру первое – энергетика развалена полностью, вот вам – новый агент ФСБ Герус" – говорит в эфире "Свободы Слова Савика Шустера" генерал-лейтенант милиции, заместитель министра внутренних дел Украины (1997-2001), заместитель председателя СБУ (2007) Геннадий Москаль.

"Один из руководителей комитетов по энергетике, депутат Герус, работает откровенно на Россию", – говорит народный депутат, председатель СБУ (2006-2010, 2014-2015) Валентин Наливайченко.

"Он развалил все!" – говори в "Свободе Слова Савика Шустера" Геннадий Москаль.

"Разрушил катастрофически украинскую энергетику, нанес непоправимый ущерб, потери как энергетикам, шахтерам и всей энергетической отрасли", – сказал Валентин Наливайченко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Геруса обвинили в нарушении карантина, введенного в Украине из-за вспышки инфекции коронавируса.

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