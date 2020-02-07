Двухмиллионная взятка: суд избрал меру пресечения начальнику из Кабмина

Накануне должностному лицу Секретариата Кабмина сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды

/ Фото: Pixabay

Печерский районный суд Киева по ходатайству следователей Государственного бюро расследований избрал меру пресечения начальнику одного из управлений Секретариата Кабинета министров, задержанному при получении 2 млн грн взятки.

Как сообщает ГБР, чиновнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн 552 грн.

Накануне должностному лицу Секретариата Кабмина сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Реклама

Напоминается, что 4 февраля следователи ГБР задержали чиновника при получении 2 млн грн неправомерной выгоды от представителя субъекта предпринимательской деятельности. Общая сумма взятки, которую требовал подозреваемый – 2,5 млн грн. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

В случае доказательства вины должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В тренде Санкции будут продолжаться: Дания потребовала от России соблюдать Минские соглашения

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на сумму 92,2 млрд гривен.

В то же время Служба безопасности Украины в 2019 году заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. Общая сумма взяток, которую требовали коррупционеры, составила более 65 млн гривен.

Напомним, Кабмин планирует "зачистки" коррупционеров в госорганах, поскольку премьер-министр Гончарук зол на налоговиков после коррупционного скандала в Одессе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама