Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Двухмиллионная взятка: суд избрал меру пресечения начальнику из Кабмина

7 февраля, 00:01

Накануне должностному лицу Секретариата Кабмина сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды

/ Фото: Pixabay

Печерский районный суд Киева по ходатайству следователей Государственного бюро расследований избрал меру пресечения начальнику одного из управлений Секретариата Кабинета министров, задержанному при получении 2 млн грн взятки.

Как сообщает ГБР, чиновнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн 552 грн.

Накануне должностному лицу Секретариата Кабмина сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Реклама

Напоминается, что 4 февраля следователи ГБР задержали чиновника при получении 2 млн грн неправомерной выгоды от представителя субъекта предпринимательской деятельности. Общая сумма взятки, которую требовал подозреваемый – 2,5 млн грн. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

В случае доказательства вины должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В тренде
Санкции будут продолжаться: Дания потребовала от России соблюдать Минские соглашения
Вадим Пристайко и Йеппе Кофод / Фото @DanishMFA

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на сумму 92,2 млрд гривен.

В то же время Служба безопасности Украины в 2019 году заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. Общая сумма взяток, которую требовали коррупционеры, составила более 65 млн гривен.

Напомним, Кабмин планирует "зачистки" коррупционеров в госорганах, поскольку премьер-министр Гончарук зол на налоговиков после коррупционного скандала в Одессе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

суд взятка чиновники мера пресечения секретариат Кабинет министров

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причины
Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причиныПолитика
Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты чиновникам
Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты чиновникамЭкономика
Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой Римским
Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой РимскимПолитика
Кабмин ограничил зарплаты министров: Гончарук раскрыл детали
Кабмин ограничил зарплаты министров: Гончарук раскрыл деталиЭкономика
Война на Донбассе: российский политолог рассказал, чего ждать от Путина
Война на Донбассе: российский политолог рассказал, чего ждать от ПутинаПолитика
У депутатов второй перерыв подряд: что происходит в Раде
У депутатов второй перерыв подряд: что происходит в РадеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...