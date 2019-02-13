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Двум министрам поручили разобраться с подчиненными-коррупционерами

Сегодня, 20:18

Национальное агентство по предупреждению коррупции снова обнаружило у госслужащих конфликт интересов

Степан Кубив. Фото: facebook.com/skubiv
Степан Кубив. Фото: facebook.com/skubiv.
Двум министрам поручили разобраться с подчиненными-коррупционерами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/45a/156/5c645a1563b87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/45a/156/5c645a1563b87.jpg Политика Национальное агентство по предупреждению коррупции снова обнаружило у госслужащих конфликт интересов

Два члена украинского правительства – министры образования и науки Лилия Гриневич и ее коллега из Минэкономразвития Степан Кубив – получили предписания от Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции.

Предписание первой касается главы комитета по физическому воспитанию и спорту МОН, который не принял предусмотренные законом меры внешнего урегулирования конфликта интересов у Юрия Кана, бывшего начальника херсонского филиала своего комитета, в прямом подчинении которого находилась его супруга.

Первому вице-премьеру Кубиву внесли предписание относительно Екатерины Охотницкой, которая, исполняя обязанности директора "Института подготовки кадров промышленности", не сообщила о наличии у нее потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой с матерью.

Напомним, на прошлом неделе в НАПК сообщили, что в отношении проректора КПИ и еще двух должностных лиц направлены в суд административные протоколы за нарушение требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Также мы писали, что 6 февраля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции создало и открыло Реестр коррупционеров.

Кроме того, сообщалось, что в прошлом году Александр Мангул стал новым руководителем антикоррупционного ведомства, сменив на этом месте Наталию Корчак.

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Тег коррупция, гриневич, Кубив, НАПК, антикоррупционные органы

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