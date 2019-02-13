Двум министрам поручили разобраться с подчиненными-коррупционерами
Национальное агентство по предупреждению коррупции снова обнаружило у госслужащих конфликт интересов
Два члена украинского правительства – министры образования и науки Лилия Гриневич и ее коллега из Минэкономразвития Степан Кубив – получили предписания от Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции.
Предписание первой касается главы комитета по физическому воспитанию и спорту МОН, который не принял предусмотренные законом меры внешнего урегулирования конфликта интересов у Юрия Кана, бывшего начальника херсонского филиала своего комитета, в прямом подчинении которого находилась его супруга.
Первому вице-премьеру Кубиву внесли предписание относительно Екатерины Охотницкой, которая, исполняя обязанности директора "Института подготовки кадров промышленности", не сообщила о наличии у нее потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой с матерью.
Напомним, на прошлом неделе в НАПК сообщили, что в отношении проректора КПИ и еще двух должностных лиц направлены в суд административные протоколы за нарушение требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Также мы писали, что 6 февраля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции создало и открыло Реестр коррупционеров.
Кроме того, сообщалось, что в прошлом году Александр Мангул стал новым руководителем антикоррупционного ведомства, сменив на этом месте Наталию Корчак.
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