Двуязычный восток: насколько реально, что на Донбассе законодательно закрепят русский

Возможные изменения противоречат языковому закону, который вступил в силу лишь 16 июля, говорит эксперт

Фото: Александр Яремчук

Разговоры по поводу особого статуса русского языка на территории Донецкой и Луганской областей – не более чем предвыборная технология.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политический консультант Дмитрий Васильев.

По его словам, после парламентских выборов этот вопрос вряд ли будет подниматься различными политическими силами.

"Какой особый статус языка нужен людям на Донбассе? Они живут себе, пользуются как украинским, так и русским языками. Им никто в этом не мешает. Никто не запрещает общаться на этом языке в быту, обращаться к чиновникам на местном уровне на русском. Язык – это совершенно вымышленный политический вопрос для воздействия на избирателей и борьбы за электорат", – считает Васильев.

Кроме того, такая инициатива полностью противоречит Закону об обеспечении функционировании украинского языка в качестве государственного, вступившему в силу 16 июля.

"Это противоречит закону, который у нас есть. Если мы хотим строить государство, нам надо пользоваться действующим законом. Это придает государству идентичность, за что борются многие страны мира", – резюмировал политический консультант.

Напомним, что 25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке, согласно которому во всех сферах жизнедеятельности страны должен функционировать государственный язык, госчиновники должны им обязательно владеть, а интернет-СМИ – иметь украиноязычную версию.

Также, согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

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