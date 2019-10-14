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Джемилев: Эрдоган понятия не имел, кто такие Поклонская и Бальбек

14 октября, 14:52

Лидер крымских татар оценил встречу турецкого президента с крымскими "депутатами"

/ Фото: AFP

Президент Турции Реджеп Эрдоган при встрече с представителями российских оккупантов – "депутатами" Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, "понятия не имел", кто они такие.

Об этом заявил национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев, сообщают "Крым.Реалии".

"В целом, картина такая: на ужин пригласили Эрдогана, который пошел здороваться со всеми. Он представления не имел, кто они такие. В МИДе говорят, что списки через них не проходили, через администрацию президента тоже. Поэтому вся здесь ответственность на спикере парламента. Сейчас мы все более точно выясним и сделаем заявление", – заверил он.

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Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на информацию о визите российскойделегации в Турцию, в составе которой были "депутаты" от аннексированного Россией Крыма.

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Напомним, 25 июня стало известно, что в Парламентской ассамблее Совета Европы разрешили делегации Российской Федерации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Затем в ассамблее рассматривали обжалование полномочий российской делегации. Регламентный комитет организации взялся проверять законность избрания депутатами Госдумы РФ представителей от оккупированного Крыма .

Ведь, как мы писали ранее, если России вернут право голоса, лишенного из-за оккупации и незаконной аннексии Крыма, это чревато тем, что в ПАСЕ будут работать люди, не имеющие на это права .

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