Джонсон жестко потроллил Лаврова (видео)

Глава британского министерства Джонсон пошутил с Лаврова о "вмешательстве" РФ в дела других стран

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сделал подарок Украине, несколько раз потроллив во время встречи главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сначала Джонсон жестко протроллил Лаврова касаемо позитива в торговых отношениях между Россией и Британией – Джонсон отметил увеличение экспорта британских чипсов и 300 проданных автомобилей "Бентли" в России, "не все из которых, наверное, купили сотрудники МИД РФ".

Кроме того, глава британского министерства Джонсон пошутил с Лаврова о "вмешательстве" РФ в дела других стран.

"Вот, например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза", – сказал Лавров.

Джонсон на это ответил: "Не было успешного (вмешательство, – Ред.), я думаю, – это ответная фраза".

Лаврова это не остановило, и он намекнул, что если Джонсон ему не возражает, то его репутация среди СМИ в Великобритании будет испорчена.

Глава МИД Великобритании на это ответил также шуткой, заявив, что тоже беспокоится о репутации Сергея Лаврова.

"Я думаю, это очень важно, чтобы вы признали российские попытки вмешаться в наш референдум и выборы. Какими бы они ни были, они оказались неуспешными", – продолжил Джонсон.

Дмитрий Кулеба назвал перепалку министров иностранных дел замечательным мастер-классом по дипломатии от Бориса Джонсона, а также добавив видео.

"Упаковал в две реплики троллинг, политический сигнал и нокдаун собеседника. Главное, что все улыбались. Все же местами дипломатия – это искусство убийц с улыбающимися глазами. Или, по крайней мере, лицами", – отметил Кулеба.

К слову, после завершения пресс-конференции Джонсон выдал еще одну шутку, сказав, что отдает свои вещи на хранение Лаврову в "знак доверия и привязанности".

Ранее мы писали, что Лавров и Джонсон "поспорили" из-за Крыма. Так, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон напомнил, что позиция британцев по непризнанию аннексии Крыма неизменна.

А вот его российский коллега Сергей Лавров не согласился с ним, что это первый более чем за полвека случай аннексии, в котором были нарушены международные правила. Он напомнил Джонсону о "референдуме" в Крыму, который считает легитимным.