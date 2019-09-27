Джулиани прокомментировал жалобу на Трампа

/ Фото: REUTERS/Erin Scott

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал "полной чепухой" положения опубликованной жалобы сотрудника американских спецслужб на действия американского лидера и содержание его июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом Джулиани заявил телекомпании CNN

"Адвокат главы государства отрицал, что, как утверждается в жалобе, два сотрудника Госдепартамента провели с ним беседу с глазу на глаз с целью убедить его не афишировать свои поездки в Украину и избежать таким образом огласки, чреватой нанесением ущерба национальным интересам США. "Ни один из них ни разу не говорил о стремлении избежать вреда. Госдепартамент в своей переписки ни разу не передавал информации, о которой вы говорите", — заявил Джулиани.

"Я говорил с Госдепартаментом в ходе развития всей этой ситуации. Говорю вам, что беседовал с ними минимум 10 раз и встречался с ними", — признал адвокат Дональда Трампа. Джулиани предоставил в распоряжение CNN СМС-переписку со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Последний 19 июля передал Джулиани контактные данные помощника украинского лидера Андрея Ермака, а позднее поставил в известность об итогах телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля.

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Текст жалобы осведомителя был опубликован спецкомитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США. Автор документа утверждает об использовании американским лидером "своих полномочий, чтобы добиться вмешательства иностранного государства в выборы 2020 года в США". "За последние четыре месяца более полудюжины американских должностных лиц проинформировали меня об этих усилиях", — сказано в документе, датированном 12 августа. "Я не был прямым свидетелем большинства из описанных событий, однако я нахожу заслуживающими доверия отчеты моих коллег", — подчеркивается в жалобе.

Ранее мы передавали: президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

Также американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленскогодля возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Президенты США и Украины это отрицали, но в итоге одобрили публикацию стенограммы их беседы, которая появилась на сайте Белого дома 25 сентября. С переводом документа вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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