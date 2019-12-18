Джулиани сообщил о своей причастности к увольнению посла США в Киеве Йованович

При этом Джулиани отрицал, что он советовал Трампу отстранить Йованович от исполнения должностных обязанностей

Рудольф Джулиани. Фото: flickr.com/Gage Skidmore

Адвокат президента США Рудольф Джулиани признал, что мог сыграть ключевую роль в увольнении Мари Йованович с должности посла США в Украине за препятствование расследованиям деятельности в этой стране вице-президента США Джозефа Байдена, его сына Хантера и газовой компании Burisma. Об этом Джулиани сообщил в интервью газете "Нью-Йорк таймс".

Адвокат президента США сказал, что в первые месяцы текущего года "пару раз" жаловался хозяину Белого дома на то, что Йованович мешает ему проводить расследование в Украине, препятствуя выдаче американских виз украинцам, готовым дать показания о сговоре политических оппонентов республиканца Дональда Трампа с властями в Киеве в 2016 году. "Имелось множество оснований сместить ее", — заявил Джулиани. Он утвердительно ответил на вопрос, могли ли его обращения к Трампу привести к отставке посла США на Украине: "Я считаю, что переданная мною информация сделала это".

Адвокат президента США рекомендовал обратиться за более точной информацией к госсекретарю Майклу Помпео, отвечающему за назначения и увольнения американских дипломатов. При этом Джулиани отрицал, что он советовал Трампу отстранить Йованович от исполнения должностных обязанностей. "Я лишь предоставил им (Трампу и Помпео) факты", — уточнил он, дав ясно понять, что он на месте госсекретаря однозначно отправил бы Йованович в отставку. По словам адвоката, ему нужно было "убрать (Йованович) со своей дороги" за то, что она "осложняла всем проведение расследований".

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Джулиани в "Твиттере" в воскресенье обвинил бывшего посла США в Киеве в том, что та дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала в ноябре на вопросы членов специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа. Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившему ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Владимира Зеленского.

Ранее Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования по импичменту Трампа, которые, по его словам, показывают, что президент США "ничего плохого не сделал".

А тем временем, юридический комитет Палаты представителей Конгресса США обнародовал свой отчетоб импичменте президента Дональда Трампа. Отчет на 658 страницах объясняет решение обвинить Дональда Трампа в двух статьях об импичменте: злоупотребление властью и препятствие Конгрессу. Он также включает в себя отчеты комитета, ранее изданные Комитетом по разведке Палаты представителей, в которых излагаются доказательства против президента.

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