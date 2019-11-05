е-Малыш и тотальная цифровизация: Зеленский ждет от Кабмина результатов

Владимир Зеленский / Фото: Официальный сайт президента Украины

В Украине необходимо побороть тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроения, и сделать это необходимо до конца года.

Такую задачу от президента Владимира Зеленского получила министр развития общин и территорий Алена Бабак во время встречи главы государства с правительством и руководством Верховной Рады, которая состоялась 5 ноября в Офисе президента.

В частности, Зеленский поручил перевести предоставление административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов, а также введение исключительно судебного порядка обжалования права на осуществление подготовительных и строительных работ и отмены декларации готовности объекта к эксплуатации.

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А министру юстиции Украины Денису Малюське предстоит внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса для пресечения несанкционированного доступа,а также до конца июня 2020 года обеспечить формирование законодательной основы для работы электронного нотариата.

Поставил президент задачи и вице-премьер-министру – министру цифровой трансформации Михаилу Федорову – он должен обеспечить внедрение первого этапа проекта "Е-малыш". Времени ему президент дал до конца года.

Напомним, ранее на встрече с бизнесом Владимир Зеленский пообещал продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, евроинтеграцию и внедрить меры по дерегуляции.

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