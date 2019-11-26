"Еду к нашим добрым друзьям": Зеленский отправился в Эстонию

Глава государства намерен обсудить общую угрозу и для Украины, и для Эстонии – Россию

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Начинается двухдневная поездка президента Владимира Зеленского в две страны Евросоюза – сегодня он посетит с официальным визитом Эстонию.

"Еду к нашим добрым друзьям и надежным союзникам – в Эстонию и Литву. Должны обсудить противодействие общим угрозам с Востока и общие возможности на Западе", – написал он в Facebook.

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Отметим, что в Эстонии Зеленский встретится с высшим руководством этой страны – с президентом Керсти Кальюлайд, спикером парламента Хенном Пиллуаасом и премьер-министром Юри Ратасом. В Таллинне президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.

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Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский уже встречался с эстонским лидером Керсти Кальюлайд 20 мая в Киеве. Тогда президент Украины отметил, что государство заинтересовано в сотрудничестве с Эстонией в сфере ІТ и укреплении киберзащиты. К тому же страны намерены и впредь способствовать активизации торгово-экономических отношений. Зеленский заявил, что будет гарантировать "независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом". В свою очередь президент Эстонии рассказала, какие советы дала Зеленскому.

Отметим, что в сентябре Керсти Кальюлайд снова приезжала в Киев. Украинский лидер отмечал, что Киев и Таллин планируют продолжить активное сотрудничество для полной реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Также Зеленский заявлял, что нужно активизироваться, чтобы Украина стала частью цифрового рынка ЕС.

Напомним, в середине октября Зеленский в Латвии встречался с президентом этой страны Эгилсом Левитсом. Подробней смотрите на видео:

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