"Едва выбрались": нардеп попал в эпицентр лесных пожаров в Греции

Вчера, 12:58

Огонь разбушевался в пригороде Афин – много погибших и пострадавших, сгорели дома


Народный депутат Владимир Арьев попал в зону лесных пожаров в Греции и едва унес оттуда ноги. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, из-за крупных пожаров уже много погибших.

"Хотели с Натальей Фицич (журналист) хоть ненадолго сбежать подальше от новостей и под Афинами попали в эпицентр событий, горячих в прямом смысле. В этом районе уже 24 погибших. Мы едва оттуда выбрались, но, слава Богу, все хорошо. Берегите леса", – написал Арьев.

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Как вчера сообщалось, в Греции вспыхнул огромный лесной пожар. Облака дыма от пожара были видны даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона. Огонь в прибрежном регионе к западу от Афин заставил людей покинуть свои дома.

Местные СМИ писали, что в результате чрезвычайного происшествия погибли минимум 50 человек. Около двух сотен людей пострадали, из них 16 детей, уничтожены сотни домов и автомобилей. Более половины погибших были соседями – уцелевшая жительница пострадавшей от огня деревни Мати утверждает, что ее населенный пункт буквально уничтожен.

Власти Греции намерены обратиться за помощью к ЕС. Это решение было принято после того, как власти Афин ввели чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров, которые вынудили эвакуироваться множество жителей столичных пригородов.
Греция, пожар, Арьев, нардеп, афины

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Источник:

"Сегодня"

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