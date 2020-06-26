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Экологическая катастрофа: прокуратура открыла уголовные производства из-за ситуации на западе Украины

26 июня, 03:33

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Факты вырубки леса в Украине носят системный характер

Из-за экологической катастрофы и наводнения на западе Украины прокуратура расследует ряд уголовных производств, в том числе об экоциде.

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Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко в эфире программы на одном из украинских телеканалов, – сообщает "Интерфакс-Украина".

"На сегодня прокуратурой зарегистрировано уголовное производство, внесено данные в Единый реестр досудебных расследований именно по факту экоцида, массового уничтожения растений и многочисленных нарушений природоохранного законодательства, что привело к экологической катастрофе", – сказал Симоненко.

Зарегистрированы должностные преступления и открыто дело по факту незаконной вырубки леса.

"В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, проанализированы многочисленные уголовные производства, которые расследуются по фактам незаконной вырубки леса в этом регионе", – добавил замгенпрокурора.

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По его словам, факты вырубки леса в Украине носят системный характер, они граничат с коррупционными преступлениями.

"Органы Нацполиции расследуют более 3,5 тысячи таких дел", – резюмировал он.

Напомним, что ранее экологи заявили, что стулья IKEA делают из незаконно вырубленной в Украине древесины. Из-за этого начато расследование, сотням украинцев грозит увольнение.

Видео: Facebook/ Денис Шмыгаль

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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потоп расследование прокуратура наводнение вырубка леса экологическая катастрофа

Источник: Интерфакс-Украина

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