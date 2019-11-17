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Экс-депутата, подозреваемого в хищении из УкрСиббанка, объявили в розыск

17 ноября, 00:36

Датой его исчезновения указано 8 ноября 2019 года

/ Фото: НАБУ

Бывшего народного депутата Верховной Рады Дмитрия Святаша объявили в розыск.

Соответствующую информацию обнародовало МВД.

Данные о розыске Святаша размещена в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти".

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Отмечается, что бывший депутат разыскивается по ст. 366-1 УК (Декларирование недостоверной информации). Датой его исчезновения указано 8 ноября 2019 года.

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Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Как сообщалось, 8 октября прокуратура Киева объявила бывшему народному депутату подозрение в завладении 1,1 млрд грн Укрсиббанка.

Бывший депутат 4−8-го созывов в течение 2008−2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний АИС, мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от Укрсиббанка на основании кредитных договоров.

Тогда в прокуратуре Киева не назвали фамилию бывшего нардепа. По данным Интерфакс-Украина, речь шла о Дмитрие Святаше.

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коррупция розыск святаш НАБУ экс-депутат

Источник: Сегодня

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