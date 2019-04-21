Экс-генсек НАТО заявляет, что хочет помочь Зеленскому реализовать европейское будущее украинцев

Расмуссен был советником действующего главы государства Петра Порошенко

Андрес Фог Расмуссен. Фото: Flickr.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляет, что хочет помочь Владимиру Зеленскому, который по результатам экзит-полов побеждает на выборах президента Украины, реализовать европейское будущее украинцев. Об этом Расмуссен написал в Twitter.

"Поздравление новоизбранному президенту Зеленскому. Его впереди ждут нелегкие испытания, но украинцы четкие: они хотят европейское будущее. Друзья Украины, в том числе я, сделаем, что сможем, чтобы помочь сделать эту мечту реальностью", – подчеркнул Расмуссен.

Как известно, Расмуссен был советником действующего главы государства Петра Порошенко.

Как сообщалось, глава МИД Латвии поздравил Зеленского с предварительными результатами выборов.

Также выбор украинцев прокомментировал экс-премьер Литвы. По его словам, самое главное для нового президента Украины – продолжать европейский путь.

Кроме того, поздравила Зеленского и глава МИД Швеции. Вальстрем подчеркнула, что выборы были конкурентными.

Напомним, по данным экзит-полов по состоянию на 18:00, Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, а Порошенко - 25,3%.





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