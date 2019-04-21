Экс-генсек НАТО заявляет, что хочет помочь Зеленскому реализовать европейское будущее украинцев
Расмуссен был советником действующего главы государства Петра Порошенко
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляет, что хочет помочь Владимиру Зеленскому, который по результатам экзит-полов побеждает на выборах президента Украины, реализовать европейское будущее украинцев. Об этом Расмуссен написал в Twitter.
"Поздравление новоизбранному президенту Зеленскому. Его впереди ждут нелегкие испытания, но украинцы четкие: они хотят европейское будущее. Друзья Украины, в том числе я, сделаем, что сможем, чтобы помочь сделать эту мечту реальностью", – подчеркнул Расмуссен.
Как известно, Расмуссен был советником действующего главы государства Петра Порошенко.
Как сообщалось, глава МИД Латвии поздравил Зеленского с предварительными результатами выборов.
Также выбор украинцев прокомментировал экс-премьер Литвы. По его словам, самое главное для нового президента Украины – продолжать европейский путь.
Кроме того, поздравила Зеленского и глава МИД Швеции. Вальстрем подчеркнула, что выборы были конкурентными.
Напомним, по данным экзит-полов по состоянию на 18:00, Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, а Порошенко - 25,3%.
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