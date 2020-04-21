Экс-глава ГБР Роман Труба готовится получить подозрение

Против Трубы есть уголовное производство, также он судится с Зеленским

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ему в ближайшее время собираются сообщить о подозрении. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"В ближайшее время власти намерены сообщить о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко", – написал Труба, но не уточнил, о каком деле идет речь.

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Как сообщали новости "Сегодня", в январе против экс-главы ГБР открыли уголовное дело. Сам же Роман Труба заявлял, что оно не имеет перспектив, ведь дело открыто "относительно сообщений о фейковых аудиозаписях". Речь идет о "прослушке" Трубы – в сентябре 2019 года в вентиляционной системе его офиса была обнаружена аппаратура подслушивания. Тогда в бюро по этому поводу заявили, что в кабинете обсуждались рабочие моменты и утечка такой информации может навредить ходу досудебных расследований.

Отметим, что после реформы Госбюро расследований Труба автоматически лишился должности, а президент Украины подписал указ о его увольнении. Однако на этом дело не закончилось – Труба подал в суд из-за указа Зеленского. Экс-глава "украинского ФБР" считает политическим решение о его увольнении.

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