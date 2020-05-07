Экс-глава налоговой Верланов сообщил, что к нему пришла с обыском СБУ

Верланов считает, что правоохранители не нашли того, что искали

Экс-председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, который ранее рассказал о причинах своего увольнения, сообщил, что в его квартиру пришли с обыском сотрудники СБУ.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", – написал он в Facebook.

Реклама

Напомним, Кабинет министров уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова 24 апреля.

Комментируя это решение, премьер Денис Шмыгаль заявил, что ведомства не справились со своими функциями по наполнению бюджета.

"Правительство приняло такие меры, ведь работа таможни и налоговой – это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий. Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из коронакризиса", – отметил он.

29 апреля Кабинет министров на заседании назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама