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  1. Новости политики

Экс-глава налоговой Верланов сообщил, что к нему пришла с обыском СБУ

7 мая, 13:01

Денис Беспалов

Верланов считает, что правоохранители не нашли того, что искали

Экс-председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, который ранее рассказал о причинах своего увольнения, сообщил, что в его квартиру пришли с обыском сотрудники СБУ.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", – написал он в Facebook.

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Напомним, Кабинет министров уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова 24 апреля.

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Комментируя это решение, премьер Денис Шмыгаль заявил, что ведомства не справились со своими функциями по наполнению бюджета.

"Правительство приняло такие меры, ведь работа таможни и налоговой – это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий. Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из коронакризиса", – отметил он.

29 апреля Кабинет министров на заседании назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

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СБУ налоговая обыск Сергей Верланов

Источник: Сегодня

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