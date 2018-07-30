Экс-глава НАПК Корчак получила новую должность

Полномочия главы ведомства истекли еще в марте, и теперь у нее появилась новая работа

Наталия Корчак, которая ранее занимала должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), теперь будет заниматься обеспечением равноправия мужчин и женщин и бороться с насилием по половому признаку, сообщает пресс-служба ведомства.

Полная ее должность звучи так: уполномоченное лицо (координатор) по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращению и противодействию насилию по признаку пола в НАПК.

Согласно закону, Корчак будет в пределах своих полномочий организовывать работу соответствующих органов исполнительной власти в направлении учета принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин в соответствующей сфере деятельности. Также она будет анализировать состояние обеспечения гендерного равенства, координировать мероприятия в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола и мониторить их реализацию. В ее полномочия будет входить пропаганда ликвидации любых форм дискриминации по половому признаку.

Напомним, срок полномочий Корчак на должности главы НАПК истек в конце марта, и она заявила, что не претендует на второй срок. Наталья Корчак занимала пост главы НАПК в течение двух лет, с 28 марта 2016 года. Она была одной из первых трех членов нового агентства, выбранных конкурсной комиссией и утвержденных Кабмином на заседании 11 декабря 2015 года.

В итоге был назначен новый глава НАПК. Корчак на этой должности сменил Александр Мангул. Корчак после голосования подписала приказ о сложении с себя полномочий главы ведомства.

Ранее НАБУ открыло досудебное расследование о незаконном обогащении Корчак – в частности, о получении заоблачных премий в 200 тыс. гривен в месяц. В свою очередь, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что разрешения на это расследование не давали.