Экс-глава "Партии регионов" Ефремов прибыл в Киев

Ефремова обвиняют в организации захвата административных зданий в Луганской области в 2014 году

Фото: cxid.info.

Бывший народный депутат Александр Ефремов, которого обвиняют в государственной измене, прибыл в Киев. Ему надели электронный браслет. Об этомсообщил адвокат Ефремова Евгений Солодко.

"Он в Киеве, браслет надет", – сказал адвокат.

Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. В январе 2017-го ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении политика.

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена. Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали "Сегодня", во время одного из судебных заседаний в прошлом году Ефремову стало плохо, однако суд не разрешил его госпитализацию.

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