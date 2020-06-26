Экс-главе Кировоградской ОГА вручили подозрение в вымогательстве 1,8 млн грн

Бывший председатель ОГА и его пособник задержаны в рамках совместной операции силовиков

Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение председателю одной из областных госадминистраций и чиновнику этой же ОГА, уличенных в получении неправомерной выгоды.

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Об этом информирует пресс-служба САП.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины.

Они предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн грн неправомерной выгоды за несовершение действий, направленных на препятствование в проведении его служебной деятельности.

"Председатель ОГА и его пособник задержаны в рамках совместной операции силовиков в одной из областей под процессуальным руководством прокуроров САП сразу после получения ими второй части обусловленных средств, а именно 250 тыс. грн. Предварительно зафиксирован факт получения ими первого транша денег – 100 тыс. грн. Следствие по делу продолжается", – подчеркнули в прокуратуре.

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Хотя фигуранты дела и не озвучиваются, речь идет об экс-председателе Кировоградской ОГА Андрее Балоне.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку назначенного им же в ноябре прошлого года главой Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня.

Смотрите трансляцию судебного заседания по избранию меры пресечения одному из чиновников ОГА, подозреваемому во взяточничестве.

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