Экс-главу "Айдара" арестовали в Греции: новые детали скандала

Меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Мельничуку, которого задержали в Греции по российскому ордеру, будут избирать 3 марта.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
"3 марта с.г. утром запланирована встреча с прокурором из г. Салоники, который рассмотрит дело задержанного и примет решение относительно меры пресечения о содержании под стражей или освобождении", – говорится в коммюнике.
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На данный момент консул Украины в Салониках находится в управлении полиции вместе с переводчиком и адвокатом задержанного.
Кроме того, начальник управления полиции города Серрес, куда перевели Мельничука, заверил консула в том, что права экс-командира батальона "Айдар" не нарушены, его состояние здоровья удовлетворительное, и он обеспечен всем необходимым.
Украинские дипломаты утверждают, что представители местной полиции сотрудничают с консулом по делу Мельничука, консульство в Салониках предоставляет необходимое содействие и помощь его жене и малолетнему ребенку – им предложили отправиться прямым авиарейсом в Киев, но супруга Сергея Мельничука отказалась.
Женщина и ребенок находятся в нормальном состоянии, они обеспечены всем необходимым.
Департамент консульской службы МИД, консульство Украины в Салониках и посольство Украины в Греции держат дело на особом контроле.
Напомним, сам бывший политик лично сообщил о задержании, записав видео из полицейского участка в Греции. Он сообщил, что вместе с ним была его беременная жена и маленький ребенок. Позже стало известно, что он был задержан по международному ордеру России в Интерполе- Кремль обвиняет его в организации убийства двух российских журналистов Надеждой Савченко под Луганском в 2014 году.
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