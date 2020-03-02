Экс-главу "Айдара" арестовали в Греции: новые детали скандала

В Салоники запланирована встреча с прокурором, который рассмотрит вопрос о помещении Сергея Мельничука под стражу

Меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Мельничуку, которого задержали в Греции по российскому ордеру, будут избирать 3 марта.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"3 марта с.г. утром запланирована встреча с прокурором из г. Салоники, который рассмотрит дело задержанного и примет решение относительно меры пресечения о содержании под стражей или освобождении", – говорится в коммюнике.

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На данный момент консул Украины в Салониках находится в управлении полиции вместе с переводчиком и адвокатом задержанного.

Кроме того, начальник управления полиции города Серрес, куда перевели Мельничука, заверил консула в том, что права экс-командира батальона "Айдар" не нарушены, его состояние здоровья удовлетворительное, и он обеспечен всем необходимым.

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Украинские дипломаты утверждают, что представители местной полиции сотрудничают с консулом по делу Мельничука, консульство в Салониках предоставляет необходимое содействие и помощь его жене и малолетнему ребенку – им предложили отправиться прямым авиарейсом в Киев, но супруга Сергея Мельничука отказалась.

Женщина и ребенок находятся в нормальном состоянии, они обеспечены всем необходимым.

Департамент консульской службы МИД, консульство Украины в Салониках и посольство Украины в Греции держат дело на особом контроле.

Напомним, сам бывший политик лично сообщил о задержании, записав видео из полицейского участка в Греции. Он сообщил, что вместе с ним была его беременная жена и маленький ребенок. Позже стало известно, что он был задержан по международному ордеру России в Интерполе- Кремль обвиняет его в организации убийства двух российских журналистов Надеждой Савченко под Луганском в 2014 году.

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