Экс-госсекретарь США рассказал, как Белый дом добивался отставки Шокина

Бывший генпрокурор Виктор Шокин / Фото: AFP

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Власти Соединенных Штатов во время президентства Барака Обамы добивались от Украины отставки генерального прокурора Виктора Шокина. Об этом заявил бывший госсекретарь США Джон Керри.

"Я могу вам сказать, как госсекретарь США, я был глубоко погружен в этот вопрос. Все в нашей администрации хотели отставки того прокурора (Шокина. – Ред.). От Обамы до госсекретаря и вице-президента все над этим работали. Посол... Мы знали: для того, чтобы Украина выжила и вышла победителем из революции, после Майдана, они должны были от него избавиться. Они так и сделали", – заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что экс-вице-президент США Джозеф Байден во время своей поездки в Украину в декабре 2015 года якобы лично просил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить в отставку генерального прокурора Виктора Шокина, инициировавшего расследование в отношении руководства холдинга Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

Напомним, что начало процедуре импичмента президента США положил скандал вокруг прошлогодней телефонной беседы Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. После разговора президента США обвинили в давлении на Украину: якобы он частично приостановил выплаты помощи Киеву ради возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Сперва резолюцию об импичменте приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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