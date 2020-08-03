Экс-кандидат в президенты Беларуси: Россия впервые отказалась поддержать Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало, который сбежал в Украину, отметил уникальный момент – Россия впервые не поддержала действующего белорусского лидера Александра Лукашенко на выборах.

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Об этом он сказал в интервью Hromadske.

По его словам, перед Россией на белорусских выборах предстала серьезная дилемма.

"Для России серьезное вопрос: поддержать Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее, ведь нет пока гарантии, что его переизберут. Или наоборот, поддержать белорусский народ – это тоже сложно, поскольку есть куча разных договоренностей с Лукашенко, обязательств. Она (Россия) ​​впервые не заняла позицию Лукашенко. Кремль понимает, что поддержка совершенно непопулярного лидера может иметь серьезные последствия в будущем. Поскольку белорусский народ начнет рассматривать поддержку Лукашенко как антибелорусскую политику. Кажется, Кремль занял единственно правильную в такой ситуации позицию невмешательства. Причем не высказывает поддержки не только официальный Кремль, но и более независимые политики в Госдуме", – сказал Цепкало.

В тренде Украина объявила о подозрении задержанным в Минске боевикам Вагнера

Как сообщали новости "Сегодня", в Беларуси открыли уголовное производство в отношении оппозиционера Николая Статкевича и мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской – Сергея, которых связали с задержанными вагнерами. Сама оппозиционерка уже обратилась к Лукашенко.

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А тем временем в Беларуси не утихают масштабные акции. Так, на днях митинг в поддержку соперницы Лукашенко стал самым массовым за 10 лет.

Митинг в Минске

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