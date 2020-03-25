Экс-министр иностранных дел Кожара задержан по подозрению в убийстве

Сейчас Кожару доставляют в суд для избрания меры пресечения

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина в собственном доме. Об этом в Facebook сообщил заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко.

Сейчас его доставляют в суд для выбранной меры пресечения.

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Юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы семьи погибшего, сообщила, что Леониду Кожаре вручили уведомление о подозрении в деле об убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

"По делу об убийстве Сергея Старицкого через тридцать три дня сообщено о подозрении. Только что Л. Кожару остановили на дороге и, по результатам досудебного расследования уголовного производства, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины", - говорится в сообщении ЮК "Миллер", которое цитирует "Украинская правда".

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Как отмечается, у следствия есть 72 часа, чтобы избрать подозреваемому меру пресечения.

Напомним, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий. Выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-министра.

Изначально произошедшее рассматривали, как самоубийство. Позже по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.

4 марта в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары прошел следственный эксперимент.

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