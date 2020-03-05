Экс-министр Новосад рассказала, что удалось сделать за шесть месяцев работы

«Это была очень большая честь возглавлять это министерство», - сказала она.

Экс-министр образования и науки Украины Анна Новосадрассказала, что за шесть месяцев удалось сделать важные изменениях в этих сферах.

Об этом говорится в Twitter МОН.

В частности, по словам Новосад, она и ее команда:

коренным образом изменили подход к финансированию высших учебных заведений;

начали изменения в научной среде;

сохранили и продолжили новую украинскую школу;

работали над новым проектом базового стандарта о школе;

в 5 раз увеличили финансирование на модернизацию учреждений профессионального образования;

подготовили по существу новый законопроект о профессиональном образовании;

сделали немало, чтобы упростить работу для украинских ученых;

приложили немало усилий, чтобы запустить фонд научных исследований.

"Это была очень большая честь возглавлять это министерство. Я верю, что именно здесь рождается будущее нашего государства, я надеюсь, что следующий министр продолжит те важнейшие изменения, которые продолжаются и в образовании, и в науке последние шесть лет ", – добавила она.

Анна Новосад, 11-а Міністерка освіти і науки, про те, що вдалося зробити за останні 6 місяців, про роботу, яку ще потрібно зробити, та "перехідну книгу" для майбутнього Міністра pic.twitter.com/ZtjQ0YQSpm В тренде Рада рассматривает отставку Рябошапки: онлайн-трансляция March 5, 2020

"Чтобы будущем коллеге было легче разобраться во всех вопросах министерства, мы подготовили вот такую ​​переходную книгу Министерства образования и науки от одного министра к другому и порекомендовать шаги, которые нужно делать дальше", – отметила Новосад

"Я верю, что следующая команда приложит максимум усилий к тем изменениям, которые начали мы", – резюмировала она.

Напомним, что ранее Новосад посетовала на то, что зарплаты в 36 тысяч гривен мало для содержания ребенка.

Жалобы о такой зарплате вызвали бум в соцсетях и СМИ. Они бурно комментировали жалобы Новосад на зарплату.

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