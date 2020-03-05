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Экс-министр Новосад рассказала, что удалось сделать за шесть месяцев работы

5 марта, 20:26

Елена Кузьмич

«Это была очень большая честь возглавлять это министерство», - сказала она.

Экс-министр образования и науки Украины Анна Новосадрассказала, что за шесть месяцев удалось сделать важные изменениях в этих сферах.

Об этом говорится в Twitter МОН.

В частности, по словам Новосад, она и ее команда:

  • коренным образом изменили подход к финансированию высших учебных заведений;
  • начали изменения в научной среде;
  • сохранили и продолжили новую украинскую школу;
  • работали над новым проектом базового стандарта о школе;
  • в 5 раз увеличили финансирование на модернизацию учреждений профессионального образования;
  • подготовили по существу новый законопроект о профессиональном образовании;
  • сделали немало, чтобы упростить работу для украинских ученых;
  • приложили немало усилий, чтобы запустить фонд научных исследований.

"Это была очень большая честь возглавлять это министерство. Я верю, что именно здесь рождается будущее нашего государства, я надеюсь, что следующий министр продолжит те важнейшие изменения, которые продолжаются и в образовании, и в науке последние шесть лет ", – добавила она.

"Чтобы будущем коллеге было легче разобраться во всех вопросах министерства, мы подготовили вот такую ​​переходную книгу Министерства образования и науки от одного министра к другому и порекомендовать шаги, которые нужно делать дальше", – отметила Новосад

"Я верю, что следующая команда приложит максимум усилий к тем изменениям, которые начали мы", – резюмировала она.

Напомним, что ранее Новосад посетовала на то, что зарплаты в 36 тысяч гривен мало для содержания ребенка.

Жалобы о такой зарплате вызвали бум в соцсетях и СМИ. Они бурно комментировали жалобы Новосад на зарплату.

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отставка правительство достижения МОН Анна Новосад

Источник: Сегодня

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